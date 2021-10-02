Ми перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг – Зеленський

Глава держави не повідомив, звідки в нього такі дані

Президент похвалився дорогами в Україні

Сьогодні у Трускавці президент України Володимир Зеленський розповів про здобутки своєї команди. Про це він говорив під час виїзного засідання парламентської фракції політсили «Слуга народу», передає пресслужба «СН».

Він акцентував на здобутках своєї команди.

«У нас з’явилася цифровізація. Ми номер один у Європі. Цього просто не було. А зараз в нас режим рaperless, немає паперів», – наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що ми «перші в Європі за кількістю якісних кілометрів доріг».

Крім того, президент заявив, що у програмі його та партії «Слуга народу» більше не існує пунктів, які неможливо виконати. А ще Зеленський у Трускавці сказав, до якого часу хоче бути президентом і похвалив РНБО.

Нагадаємо, сьогодні в Трускавець приїхав президент України Володимир Зеленський, щоб долучитися до з'їзду фракції. Під час спілкування із журналістами він оцінив роботу як монобільшості, так і свою.

У Трускавці Зеленський озвучив головну претензію до Разумкова.

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