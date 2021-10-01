Трускавець 2.0: «халява» закінчилася. Скільки коштуватиме вікенд з президентом для «Слуг народу»?

«Велика фракція» – великий розбір польотів?

1–3 жовтня у трускавецькому готелі Rixos Prykarpattya відбудеться «Велика фракція» – захід, на який президент Володимир Зеленський збирає уряд, силовиків та нардепів для того, щоб визначити перемоги та нагородити дотичних, а також вказати на провали та, відповідно, на їхніх винуватців. Одного з найбільших винуватців – спікера Дмитра Разумкова – Банкова вирішила не запрошувати на захід, а просто там зібрати підписи для ініціювання його відставки з посади голови парламенту. За підписними листами до Разумкова прийшов глава фракції Давид Арахамія. Сам Разумков пообіцяв не зволікати з організацією надання листів і побажав плідної роботи у Трускавці.

Нині ж у Rixos Prykarpattya готуються до прибуття високих гостей: територію готелю та сам готель оглядають правоохоронці та працівники державної охорони, а у конференц-залі готелю зводять конструкцію, схожу на сцену.

Для нардепів Трускавець-2021 буде дуже відрізнятися від Трускавця-2019. Тоді за тиждень їхнього навчання, проживання та харчування у люксових умовах, за численні розваги та проїзд щедро сплачувала партія. Цьогоріч за усе, окрім фуршетів, «слугам» доведеться сплачувати… із власної кишені. Триватиме «Велика фракція» фактично дві доби – не тиждень, особливих розваг не передбачається.

Острівець стабільності

«Слуги народу» вирішили не заморочуватися пошуками нової локації для проведення «Великої фракції», а пішли перевіреним шляхом: обрали той самий готель, що й два роки тому, коли влаштовували школу для новообраних депутатів. Згідно з даними сервісу Booking.com, вільних місць у готелі на 1–2 жовтня вже немає.

Захід, на якому монобільшість обговорить свої досягнення та провали, а заодно підписуватиметься під звільненням з посади Разумкова, проходитиме у просторій конференц-залі «Сенатор».

Місць у «Сенаторі» вистачить на 650 осіб

Як розповіли «Главкому» в адміністрації готелю, бронювання зали можливе лише за умов бронювання номерів. «Тобто чужих людей не може бути у конференц-залі – тільки гості готелю», – зазначили в адміністрації закладу. Однак для панівної партії, очевидно, зробили виключення: чужих пускатимуть. Річ у тім, що розмістити президента та всю його свиту, членів уряду та 243 нардепів (бо ж Разумкова не покликали) у 60-ти номерах Rixos Prykarpattya просто неможливо.

Де житимуть «слуги»

Найдешевший номер у Rixos Prykarpattya коштує від 3250 грн за добу, найдорожчий – від 19900 грн.

Геть без розваг депутати монобільшості не залишаться (знайти б час у щільному графіку заходу), адже до добової вартості перебування у готелі включені:

комплекс спа-процедур: басейн; сауни; римська парна; хамам;

відвідування тренажерної зали;

заняття з аквааеробіки

настільний теніс.

Оскільки розселити усіх учасників «Великої фракції» в Rixos Prykarpattya не вдасться, організатори шукають інші варіанти. Зупинилися на двох найближчих до Rixos Prykarpattya територіально та за класом готелях: «Лісова пісня» та Mirotel.

Як розповів «Главкому» нардеп від монобільшості Олександр Качура, у Rixos Prykarpattya будуть проживати президент та його супровід, а також члени уряду. «Це вже близько 40 номерів», – зазначив нардеп.

Самому Качурі помічники бронювали місце у готелі «Лісова пісня», що знаходиться неподалік Rixos Prykarpattya. Цей готель дешевший за Rixos Prykarpattya: ціна за добу за найдешевший номер стартує від 2050 грн за добу, за найдорожчий – від 3180. До вартості включені триразове харчування та відвідування саун – римської чи фінської. До слова, за даними Booking.com, наразі вільних номерів на 1–2 жовтня у цьому готелі також немає.

Інший готель, куди, швидше за все, поселяться «слуги», яким забракло місця у Rixos Prykarpattya та «Лісовій пісні», це Mirotel. Цікаво, що на сайті Booking.com цей заклад має навіть вищий рейтинг з Rixos Prykarpattya, ціни на проживання там вищі: ціна за найдешевший номер стартує від 3070 грн, найдорожчий – від 20100 грн. Вільних місць на 1–2 жовтня вже немає.

Скільки коштує і хто сплачує?

На «Великій фракції» буде присутній президент з оточенням – хто саме та скільки людей, достеменно невідомо, але якщо вірити Качурі, мінімум 40 осіб (очевидно, більше, бо більшість номерів Rixos Prykarpattya передбачає заселення по 2–3 людини). Будуть також урядовці, хоча чи всі міністри отримали запрошення – наразі невідомо. «Я думаю, будуть запрошені ті міністри, до діяльності яких є питання. Я, наприклад, не бачу сенсу в присутності міністра внутрішніх справ (Дениса Монастирського, – «Главком»), як на мене, ми постійно знаходимося у плідній комунікації з ним, ми знаємо, які у нього плани. Саме він буде, і я, звісно, буду радий бачити, але думаю, якраз до новопризначеного міністра запитань найменше», – сказав Качура.

Крім того, будуть 243 народних депутатів – тобто усі, за виключенням Разумкова. На «Велику фракцію» прибудуть також представники від силовиків: Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро, Національного агентства із запобігання корупції, Держбюро розслідувань та Офісу генпрокурора. Щоправда, хто саме буде, достеменно невідомо.

Два роки тому тижневий семінар у цьому готелі для новообраних парламентарів обійшовся «Слузі народу» в 10 млн грн. Організацією займалося ТОВ «Бальнео-Тур», що отримало за свої послуги понад 7,7 млн грн (з них близько 148 тис. грн отримала «Укрзалізниця» за послуги перевезення), ще 2,1 млн отримала Київська школа економіки – за надання освітніх послуг. Тоді у заході взяли участь 263 учасників, і за їхнє проживання, трансфер і харчування в розрахунку на одну людину було сплачено 38 тис. грн.

На цей раз кілька опитаних «слуг» запевнили «Главком», що кожен платитиме з власної кишені. «Кожен платить сам за себе», – переконує Качура. За його словами, організаційними питаннями опікувався секретаріат партії. На відміну від Качури не всі нардепи опікувалися пошуками житла самостійно. Так, Роман Грищук стверджує, що житло секретаріат бронював централізовано, а от оплачує кожен справді зі своєї кишені. Те саме – і з проїздом. «Я туди купив квиток самостійно на поїзд, але назад забронював секретаріат, а я потім їм віддам гроші», – зазначив він.

Квиток на поїзд в один бік коштує 635 грн.

До слова, вільних місць назад на 3 жовтня на цей потяг уже немає.

Звісно, захід передбачає й інші розтрати – певно, за них доведеться платити зі скарбниці партії. Однак про ці тонкощі у політсилі мовчать.

Програма «Великої фракції»

Зокрема, це численні кава-брейки, фуршети, презентація Тимофія Милованова, а також гала-концерт. Щоправда, на останньому політсила зекономила: на «слуг» чекає діджей-сет від Dj David Braun, тобто Давида Арахамії.

Загалом «слуги» не вбачають проблеми у проведенні масового заходу на тлі спалаху коронавірусної інфекції у країні. Для учасників «Великої фракції» будуть обов'язкові Covid-сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години. На те, що навіть за таких умов понад 300 осіб в одній залі можуть легко позаражати один одного, вони не зважають.

Наталія Сокирчук, «Главком»