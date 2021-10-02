Лукашенко заявив, що Зеленський не дзвонив йому щодо «вагнерівців»

Самопроголошений президент Білорусі каже: ні з України, ні з РФ йому про приїзд «вагнерівців» не попереджали

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що про приїзд бойовиків «Вагнера» до країни влітку 2020 року його не інформував ніхто з України, а тільки білоруські спецслужби. Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю CNN, повідомляє білоруське державне агентство Белта.

«Абсолютна брехня, Метью (чутки про те, що про приїзд «вагнерівців» Лукашенка сповістив хтось із українського уряду – ред.). Ніхто з українського уряду, ні президент України мене не інформував. Мене інформували власні спецслужби. Комітет державної безпеки, який контролював шлях «вагнерівців» від кордону до готелю і в зворотному напрямку. Ніхто ні з України, ні з Росії мені з цього питання не дзвонив».

Лукашенко заявив, що йому доповіли про прибуття трьох десятків озброєних людей з РФ, як тільки вони перетнули на автомобілях білорусько-російський кордон на трасі Берлін – Москва. Пізніше, коли вони заселилися до готелю, Лукашенко дав команду їх затримати. Після цього про видачу «вагнерівців» попросила і Росія, і Україна.

Лукашенко стверджує, що тоді запросив свого старшого сина, який на той момент працював на посаді помічника президента з національної безпеки, і послав його до затриманих, щоб запитати, куди вони хочуть їхати.

«Він їм поставив це питання, приїжджає і каже: «Тату, вони хочуть до Росії». Я кажу: «Всі? Там же, по-моєму, шість громадян України було. Всі хочуть до Росії?». – «Так». – «Ти українцям ставив питання?». – «Вони кажуть: тільки до Росії». Я кажу: «Добре, бери автобус, саджай їх в автобус і вези їх туди, куди вони захочуть», – сказав самопроголошений президент Білорусі.

Він також заявив, що дозволив «вагнерівцям» приїжджати в Білорусь у майбутньому, але «тільки з благими намірами».

«Він (син – ред.) їх відвіз туди. По дорозі нагодував, напоїв, вони вибачилися і попросили (цікаво): чи можна нам коли-небудь приїхати до Білорусі з туристичними цілями? На що син мені подзвонив, я говорю: ми нікому не забороняємо, але тільки з благими намірами. Ось і все», – сказав Лукашенко.

У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського, та нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі та депортовані до Росії.

Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали та це зрада. Бурба був звільнений.

Також відомо, що президент України Володимир Зеленський зв'язувався телефоном із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком після затримання «вагнерівців». Про це заявила керівник Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла.

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