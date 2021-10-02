«Слуга» Тищенко вислужився перед Зеленським та розсмішив соцмережі (фото)

Коментатори кепкують із Тищенка у тому, що той замахнувся на пост спікера

Депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко на своїй сторінці в соцмережі Іnstagram опублікував фото з президентом Володимиром Зеленським і доповнив його цікавим дописом.

«Пане Президенте! Пишаюся, що працюю у Вашій команді. Вірю у Ваш курс, підтримую та проявляю максимальну ефективність, як Ви й вимагаєте. Готовий і надалі працювати на благо України та зшивати країну. Попереду ще багато спільних перемог», – підписав спільне фото нардеп.

View this post on Instagram Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Натомість у соцмережах фото викликало шквал жартів.

Політолог Комітету виборців України Денис Рибачок припустив, що Тищенко прагне отримати кар’єрне підвищення.

А от журналіст і телеведучий Єгор Чичеринда у Facebook розкритикував Зеленського за цю світлину.

«Це той, ресторан якого в центрі Києва торік працював, коли всі інші ресторани змусили закритися всі можливі державні «регулюючі» органи. Це той, який святкував день народження дружини з салютами, коли у столиці був повний карантин, а салюти буди офіційно заборонені вже шість років через 15 тис. загиблих на війні з РФ, яка і досі не закінчена. Це той, який повертає часи Януковича в залі Верховної Ради, коли силоміць закриває рота народним депутатам, що виступають з трибуни українського Парламенту з критикою Президента. Ця істота сьогодні робить селфі з Президентом України, і Президент з задоволенням погоджується...Тому що – БрІгада!!!», – написав він.

Як стало відомо сьогодні, депутатська фракція «Слуга народу» зібрала 150 необхідних підписів за ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Нагадаємо, на зборах фракції у Трускавці депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко облаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентарів знімали журналісти.

Напередодні у Трускавці фракція «Слуга народу» провела вечірку, на яку запросили журналістів. Вечірка розпочалася після офіційної частини «Великої фракції».

Раніше повідомлялося, що з’їзд фракції «Слуга народу» у Трускавці пройде без особливих розкошів та надмірних витрат, обійдуться внутрішніми ресурсами та скористаються талантами однопартійців.

Також заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, скільки грошей представники фракції витратять на збір у Трускавці.

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