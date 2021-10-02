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    Бракує досвіду, – Зеленський оцінив роботу «слуг народу» (відео)

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    Президент дав невисоку оцінку роботі партії більшості, зіславшись на брак досвіду - Бракує досвіду, – Зеленський оцінив роботу «слуг народу» (відео)
    Президент дав невисоку оцінку роботі партії більшості, зіславшись на брак досвіду
    фото з відкритих джерел

    «Слугам народу» президент за роботу поставив 3+, собі – 7-8 за 12-бальною шкалою

    Сьогодні в Трускавець приїхав президент України Володимир Зеленський, щоб долучитися до з'їзду фракції. Під час спілкування із журналістами він оцінив роботу як монобільшості, так і свою. Про це повідомляє «Українська правда».

    «Бракує досвіду. Я бачу велику кількість людей, які дуже сильно підтягнулися. Є потужні люди, яких, вибачте, що я так кажу, ніколи не було в Україні, не було багато таких людей. З точки зору цифровізації, інфраструктури, енергетики в таких боях і конкуренції, які у нас є на міжнародній арені», – прокоментував Зеленський.

    Коментар Зеленського щодо роботи партії
    Автор: Українська правда

    «Я думаю, що не маю права ставити собі високу оцінку. 7-8, так кажуть? За 12-бальною. Я десь у середині», – сказав він.

    1 жовтня народні депутати з фракції «Слуга народу» прибули потягом до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. До слова, журналістка розповіла, як їхала зі «слугами».

    Нагадаємо, увечері 30 вересня представники партії «Слуга народу» організовано відправилися на збори до Трускавця з залізничного вокзалу Києва.

    Як стало відомо раніше, журналісти довідалися, що робитимуть депутати зі «Слуги народу» під час з'їзду в Трускавці.

    Теги: партії Володимир Зеленський президент партія Слуга народу
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    Бракує досвіду, – Зеленський оцінив роботу «слуг народу» (відео)