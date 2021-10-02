Вибори у Грузії. Результати екзитполів тішать Саакашвілі

Правляча партія «Грузинська мрія» лідирує на голосуванні, опозиція попередньо отримала 27,1% голосів

Партія «Грузинська мрія» лідирує на місцевих виборах в Грузії з показником 38,6%. Такі дані наводить екзитпол телекомпанії «Мтаварі архі». Головна опозиційна сила країни – «Єдиний національний рух» (ЄНР) – відстає всього на 5,6%, повідомляє Центральна виборча комісія Грузії.

Дані телекомпанії «Імеді» свідчать про більш серйозний розрив між основними конкурентами. Журналісти заявили, що правляча партія набирає 47,6% голосів, а рух, біля витоків якого стояв Михайло Саакашвілі, може претендувати на 27,1%.

Ув'знений у Грузії Михайло Саакашвілі також оприлюднив результати голосування на своїй сторінці у Facebook, вказавши на загальний високий відсоток голосів за опозицію, попри низький відсток голосів за його партію, який наводять екзитполи.

Такою ж напруженою виявилася боротьба за посаду мера грузинської столиці. Нинішній глава Тбілісі Каха Каладзе випереджає лідера ЕНД ніку Мелія за даними екзитполів – 43% проти 39% і 51,3% 34,6% відповідно.

Виборчі дільниці в Грузії закрилися о 20:00 за місцевим часом. Керівників і депутатів місцевих парламентів обирали жителі 64 міст і районів. За посаду мера Тбілісі борються 16 кандидатів – це число стало рекордним за всю історію місцевих виборів в країні.

До слова, активіста Лейбористської партії Грузії поранили ножем на одній з виборчих дільниць. Чоловіка госпіталізували з серйозним пораненням.

Пресслужба Лейбористської партії підтвердила факт нападу й звинувачує в інциденті активіста «Грузинської мрії».

Раніше влада Грузії відповіла, що чекає на Саакашвілі після повернення з України.

Як відомо, Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути до країни до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

Натомість грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці.

Він назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» та звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці.