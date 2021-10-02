Зеленський озвучив головну претензію до Разумкова (відео)

Президент вважає, що питання про відставку Разумкова з поста спікера ВРУ повинні обговорюватися всередині фракції, а не в медіа-просторі

Проблема Дмитра Разумкова в тому, що він не поділяє деякі моменти програми партії «Слуга народу», а не в його особистості.

Про це повідомив Володимир Зеленський телеканалу «Дім».

Президент вважає, що питання про відставку Разумкова з поста спікера ВРУ повинні обговорюватися всередині фракції, а не в медіа-просторі.

Я вважаю, що в опитування про Дмитра Олександровича – це внутрішньофракційної питання. Вважаю, що велика помилка з боку Діми або консультантів, які з ним зараз працюють, що він виносить ці питання в публічну сферу, у медіа. Хоча секретів ніяких немає», – сказав Зеленський.

Глава країни вважає, що депутати його партії повинні підтримувати її програмні принципи, якщо ж вони цього не роблять, то виникає питання про їх виключення.

«Якщо ми боремося з олігархами – підпишіть закон. Не підписуєте? Шукайте іншу команду. Якщо ви віддаєте себе боротьбі з людьми, які робили все, щоби ми не були єдиною країною, якщо ви підтримуєте санкції щодо їх, то ми – разом», – пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що мати різні політичні погляди – це нормально, але тоді варто вступати саме в ту партію, чиї ідеали ти поділяєш.

«Якщо погляди відрізняються від поглядів понад 200 осіб (фракції «Слуга народу» – ред.), від 73% (українців – ред.), які віддали голоси саме за програму партії «Слуга народу»… Ми ж нічого іншого, крім виконання цієї програми, не робимо. І якщо твої погляди інші — значить, ти живеш своїм особистим життям», – резюмував гарант.

Нагадаємо, вчора глава фракції Давид Арахамія привіз до Трускавця підписні листи, які він запросив для збору підписів за розгляд питання відкликання Разумкова. Арахамія ще вдень запевняв, що на аркушах немає жодного підпису, навіть його власного.

Самого спікера парламенту до Трускавця не запросили. На вчорашньому ефірі «Свободи слова з Савіком Шустером» він сказав, що запрошує «слуг народу» на засідання фракції в понеділок в стінах парламенту, оскільки не вважає чесним, що питання його перебування на посаді вирішують без нього самого.

Раніше Разумков запевнив, що не конфліктує зі «Слугою народу». Натомість у Раді розповіли, коли Разумкова відправлять у відставку.