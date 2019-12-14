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    Політика

    Мій чоловік загинув під Іловайськом не для того, щоб я амністувала його вбивць, – народна депутатка від «Слуги народу»

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    Народна депутатка, член фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Вікторія Вагнєр&nbsp; - Мій чоловік загинув під Іловайськом не для того, щоб я амністувала його вбивць, – народна депутатка від «Слуги народу»
    Народна депутатка, член фракції «Слуга народу» Вікторія Вагнєр 

    Цим законом передбачена амністія особам, що вбивали та катували українських військовослужбовців та українських громадян – Вагнєр

    Народна депутатка, член фракції «Слуга народу» Вікторія Вагнєр повідомила, що утрималася під час голосування за законопроєкт «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей», так званий закон «Про ОРДЛО».

    Про це на вона написала на своїй сторінці в Facebook.

    «Цим законом передбачена амністія особам, що вбивали та катували українських військовослужбовців та українських громадян. Цим законом дозволяється створення загонів «народної міліції», що по-перше суперечить Конституції, а по-друге, фактично легалізує незаконні збройні формування», – написала вона, додавши, що як народний депутат складала присягу, де зобов’язувалася неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

    «Крім того, мій чоловік, Владислав Ковальов, і його побратими загинули в бою під час прориву Іловайського оточення не для того, щоб я, в українському парламенті, амністувала їхніх убивць», – додала Вагнєр.

    Як повідомлялося раніше, 12 грудня, Рада проголосувала за продовження особливого статусу Донбасу.

    Нагадаємо, Порошенко пояснив, чому «Європейська солідарність» підтримала закон про особливий статус Донбасу.

    Донбас депутат закон ОРДЛО партія Слуга народу амністія
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