Мій чоловік загинув під Іловайськом не для того, щоб я амністувала його вбивць, – народна депутатка від «Слуги народу»



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Народна депутатка, член фракції «Слуга народу» Вікторія Вагнєр

Цим законом передбачена амністія особам, що вбивали та катували українських військовослужбовців та українських громадян – Вагнєр

Народна депутатка, член фракції «Слуга народу» Вікторія Вагнєр повідомила, що утрималася під час голосування за законопроєкт «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей», так званий закон «Про ОРДЛО».

Про це на вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Цим законом передбачена амністія особам, що вбивали та катували українських військовослужбовців та українських громадян. Цим законом дозволяється створення загонів «народної міліції», що по-перше суперечить Конституції, а по-друге, фактично легалізує незаконні збройні формування», – написала вона, додавши, що як народний депутат складала присягу, де зобов’язувалася неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

«Крім того, мій чоловік, Владислав Ковальов, і його побратими загинули в бою під час прориву Іловайського оточення не для того, щоб я, в українському парламенті, амністувала їхніх убивць», – додала Вагнєр.

Як повідомлялося раніше, 12 грудня, Рада проголосувала за продовження особливого статусу Донбасу.

Нагадаємо, Порошенко пояснив, чому «Європейська солідарність» підтримала закон про особливий статус Донбасу.