Нардеп: Команда міністерки Скалецької не збирається продовжувати медреформу



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29 серпня парламент призначив міністром охорони здоров'я Зоряну Скалецьку

Через чотири місяці має розгорнутися найважчий етап медичної реформи, - Стефанишина

Народний депутат з фракції «Голос», член парламентського комітету з питань охорони здоров’я, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина нагадуж, що нинішня очільниця МОЗ Зоряна Скалецька і голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький раніше активно критикували медреформу.

Стефанишина в інтерв’ю «Главкому» нагадала, що через чотири місяці має розгорнутися найважчий етап медичної реформи і «виникає ключове питання – хто буде її реалізовувати», адже один з лідерів медреформи звільнився.

«У суботу, 23 листопада, очільник Національної служби здоров’я Олег Петренко не збирався звільнятися, а планував продовжити медреформу. А вже 24 листопада він написав заяву і сталось це після спілкування із Зоряною Скалецькою і Борисом Радуцьким (за даними ЗМІ, Скалецька є на посаді міністра креатурою Радуцького, - «Главком»)», - говорить Стефанишина.

Колишня заступниця міністра охорони здоров’я впевнена, що причина звільнення Петренка – не його воля. «І такий його крок свідчить про те, що чинна команда не має наміру продовжувати медреформу. Хоча вголос визнати це вони не можуть, бо медреформа є найуспішнішою реформою за останні роки, 60% українців вже мають декларації з сімейним лікарем і задоволені», - наголосила депутатка.

На думку Стефанишиної, сама по собі «відставка Петренка вже є тривожним дзвіночком, бо він був рушійною силою цієї реформи.

«Поки що невідомо, скільки людей із команди Петренка все-таки залишаться. Я порівнюю цю ситуацію із кораблем, який залишився без капітана. Мене бентежить, куди він запливе – навряд у правильному напрямку», - вважає депутатка.

Також, за словами члена парламентського комітету з питань охорони здоров’я, «лякає що повертаються люди, які мали безпосереднє відношення до Раїси Богатирьової (очільниця МОЗ часів президента-втікача Януковича).

Нагадаємо, реформу української охорони здоров’я почала втілювати Уляна Супрун з 2016 року. Колишня очільниця МОЗ встигла створити Національну службу здоров’я і запровадити новий формат роботи лікарів першої ланки. Тепер українці укладають договори із сімейними лікарями, послуги якого фінансуються Національною службою.

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.

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