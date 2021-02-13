Місія МВФ завершила роботу. Україна не домовилась про новий транш

Сторони не зуміли домовитися про перегляд програми stand by, за якою Україна мала отримати наступний транш

Обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики

Місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, – повідомляє РБК-Україна.

За його словами, в період з 21 по 23 грудня і з 11 січня по 12 лютого експерти МВФ обговорили з українською владою прогрес у впровадженні реформ, які є частиною програми. Зокрема, обговорювали посилення управління Національним банком, поліпшення законодавчого та регулятивного підґрунтя банківського нагляду та фінансового оздоровлення, а також заходи, спрямовані на зниження фіскального дефіциту в середньостроковій перспективі.

Крім того, обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

«Обговорення було продуктивним, однак потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії будуть продовжуватися», – підкреслив Люнгман.

Нагадаємо, Україна у 2021 році розраховувала отримати від Міжнародного валютного фонду 2,2 мільярда доларів. Це загальна сума, яку буде розділено на три транші.

Як повідомлялося раніше, Національний банк України оцінював як високі шанси першого перегляду програми Stand-By.