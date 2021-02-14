Ексміністр Милованов прокоментував рішення МВФ

Переговори з МВФ тривають і сторони шукають компроміси

Українська сторона працює передусім в інтересах держави й робить усе можливе для досягнення домовленостей із Міжнародним валютним фондом.

Про це розповів ексміністр економіки й нинішній радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, повідомляє «Сьогодні».

«Коли говоримо про будь-який переговорний процес, треба обійтися без очевидних спекуляцій», – підкреслив він.

За словами Милованова, з МВФ постійно триває процес переговорного узгодження позицій. Істотних ризиків немає.

«Ситуація абсолютно під контролем. І фінансова – макроекономічна стабільність підтримується, системних ризиків немає, ситуація з бюджетом нормальна, – і переговорна», – заявив він.

Водночас як і в будь-якому переговорному процесі, є принципові питання, пов’язані, зокрема, з незалежністю державного управління. Вони завжди і роблять наші переговори делікатними і складними, зізнався Милованов.

«Кожен обстоює власну позицію, робить це твердо, відповідно, переговори займають час. І це нормально. Обом сторонам потрібно знайти компроміси в загальних інтересах. У цьому й полягає суть переговорів», – підкреслив він.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by. Обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

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