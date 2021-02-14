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    Економіка та фінанси

    Ексміністр Милованов прокоментував рішення МВФ

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    <p>&laquo;Ситуація абсолютно під контролем&raquo; - Милованов</p> - Ексміністр Милованов прокоментував рішення МВФ

    «Ситуація абсолютно під контролем» - Милованов

    Переговори з МВФ тривають і сторони шукають компроміси

    Українська сторона працює передусім в інтересах держави й робить усе можливе для досягнення домовленостей із Міжнародним валютним фондом.

    Про це розповів ексміністр економіки й нинішній радник глави Офісу президента Тимофій Милованов, повідомляє «Сьогодні».

    «Коли говоримо про будь-який переговорний процес, треба обійтися без очевидних спекуляцій», – підкреслив він.

    За словами Милованова, з МВФ постійно триває процес переговорного узгодження позицій. Істотних ризиків немає.

    «Ситуація абсолютно під контролем. І фінансова – макроекономічна стабільність підтримується, системних ризиків немає, ситуація з бюджетом нормальна, – і переговорна», – заявив він.

    Водночас як і в будь-якому переговорному процесі, є принципові питання, пов’язані, зокрема, з незалежністю державного управління. Вони завжди і роблять наші переговори делікатними і складними, зізнався Милованов.

    «Кожен обстоює власну позицію, робить це твердо, відповідно, переговори займають час. І це нормально. Обом сторонам потрібно знайти компроміси в загальних інтересах. У цьому й полягає суть переговорів», – підкреслив він.

    Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by. Обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

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    Теги: МВФ кредит Тимофій Милованов радник
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