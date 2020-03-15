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    Політика

    Мінська зрада Єрмака. Заколот у «Слузі народу» придушено?

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    <p>Ще ніколи режим Зеленського не був таким безжальним &ndash; Черненко&nbsp;</p> - Мінська зрада Єрмака. Заколот у «Слузі народу» придушено?

    Ще ніколи режим Зеленського не був таким безжальним – Черненко 

    Ексдепутат Черненко звертає увагу: список з 60 «слуг народу», які виступили проти останніх домовленостей у Мінську, почав скорочуватися

    Фейсбук-заколот півсотні депутатів-слуг проти мінського пакту Козака-Єрмака був придушений жорстко і нещадно. Написав Олександр Черненко у Facebook.

    «Ще ніколи режим Зеленського не був таким безжальним», – наголосив ексдепутат.

    Черненко зазначив, що двоє депутатів-фрондерів були засуджені до найвищої міри покарання і видалили власні акаунти. Ще четверо знесли крамольні пости.

    «Шестеро написали покаянні тексти, що, мовляв, все ок, «червоні лінії» на місці, а нас «бєс попутал».

    Ну, що тут можна сказати? Який самодержець, такі і декабристи», – іронізує Черненко.

    Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

    Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі. 

    Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО. Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. Журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, тоді прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

    Своєю чергою колишній голова Інституту нацпам’яті, нардеп Володимир В’ятрович звернувся до СБУ через скандальний документ, підписаний у Мінську Єрмаком і Кучмою.

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    Україна державна зрада Дмитро Козак
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