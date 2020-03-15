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    Економіка та фінанси

    За кордоном із задоволенням купують українське вино

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    За кордоном із задоволенням купують українське вино

    Продукція вітчизняних виноробів продається майже по всьому світу

    У 2019 році Україна експортувала вина на 11,9 млн доларів. При цьому за рік в країні виробили 9,8 дал виноматеріалів для вин і бренді. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

    Найбільше вина в 2019 році Україна поставила до Казахстану – на 1,3 млн доларів. Друге місце за обсягами експорту посіла Німеччина, куди Україна експортувала вина на 1 млн доларів.

    В цілому в 2019 році в країни СНД Україна експортувала вина на 2,31 млн, в країни Європи – на 2,24 млн, Азії – на 1,3 млн доларів, Африки – на 476 тис. доларів, Америки – на 226 тис. доларів, в Австралію та Океанію – на 1,7 тис. доларів.

    Раніше повідомлялося, що пити в Україні стало дорожче. У Держстаті підрахували, що за два роки горілка, вино і пиво в Україні подорожчали на 17,7%.

    Як повідомлялося, зростання імпорту сирів і молочної продукції з ЄС в Україну негативно впливає на вітчизняних виробників, тому уряд може запровадити захисні заходи проти імпорту сирів в Україну. 

    Нагадаємо, у київському супермаркеті Novus, що знаходиться на вулиці Здолбунівська, продають медичні тришарові маски на резинках по 1200 грн за пачку. Раніше звичайні тришарові медичні маски коштували в аптеках близько двох гривень.

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