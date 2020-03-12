Кремлівський чиновник Козак анонсував новий механізм врегулювання конфлікту на Донбасі



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Дмитро Козак зазначив, що поки «більше говорити не треба, треба дбайливо ставитися до домовленостей»

Дмитро Козак: Знайшли рішення про механізми врегулювання, ухвалення рішень щодо врегулювання

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі. За його словами, скоро з'явиться новий діалоговий майданчик за участю представників «нормандського формату» (Німеччина, Росія, Україна, Франція) і сторін конфлікту. Про це пишуть росЗМІ.

Про домовленості створити «новий механізм взаємодії зі знаходження політичних рішень врегулювання конфлікту» на сході України пан Козак заявив 11 березня в Мінську після завершення пізно ввечері засідання Тристоронньої контактної групи. «Знайшли рішення про механізми врегулювання, ухвалення рішень щодо врегулювання», - заявив чиновник.

У деталі чиновник вдаватися не став. Новий механізм, як зазначив Козак, «діалоговий майданчик за участю сторін «нормандського формату», сторін конфлікту». Дмитро Козак зазначив, що поки «більше говорити не треба, треба дбайливо ставитися до домовленостей».

За словами Козака, механізм, про який йде мова, планується затвердити на наступному засіданні контактної групи: «Такий механізм принципово попередньо узгоджений, і я дуже сподіваюся, що на наступному засіданні Контактної групи приймемо остаточне рішення щодо механізму діалогу сторін».

Коментуючи підсумки засідання контактної групи, Козак повідомив, що відбулася «конструктивна розмова з участю всіх зацікавлених сторін». За словами посадовця, було вирішено, що протягом тижня переговорники вирішать питання, стосовно яких вони не могли досягти компромісу. До них належать питання про обмін утримуваними особами та визначення нових ділянок розведення сил і засобів конфліктуючих сторін. Кремлівський чиновник висловив надію на те, що обмін вдасться здійснити до кінця березня.

Дмитро Козак, до якого український напрямок перейшов від Владислава Суркова, 11 березня разом із головою офісу президента України Андрієм Єрмаком були учасниками засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Чиновники такого рівня вперше брали участь в роботі ТКГ в Мінську.