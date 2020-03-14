  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Мінська зрада Єрмака. Вже 60 «Слуг народу» підписали термінове звернення до Зеленського (список)

    • Розсилка
    <p>Депутати монобільшості виступили проти&nbsp;створення спільного органу з ОРДЛО</p> - Мінська зрада Єрмака. Вже 60 «Слуг народу» підписали термінове звернення до Зеленського (список)

    Депутати монобільшості виступили проти створення спільного органу з ОРДЛО

    Фото Facebook / Верховна Рада

    Вже 60 нардепів фракції «Слуга народу» підписались під зверненням до президента Зеленського і цей список буде доповнюватися

    Частина народних депутатів фракції «Слуги народу» звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську.

    Відповідне звернення підписали вже 60 нардепів фракції.

    1_18
    2_13

    Депутати зазначили, що анонсована Консультативна рада є лише дорадчим органом без права прийняття рішень. Однак, її створення, на думку парламентарів, може поставити під сумнів законодавчо закріплену російську агресію щодо України.

    «У зв’язку з цим ми звертаємось до президента України Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливої громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надання доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, суперечать діючому законодавству держави та національним інтересам», – йдеться у зверненні.

    Також нардепи хочуть, аби українська делегація у ТКГ в Мінську регулярно звітувала перед парламентом щодо стану переговорів.

    Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

    Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі. 

    Читайте також:
    Скандал у владному таборі. Соратники Зеленського у «Слузі народу» обурені останніми домовленостями у Мінську
    ОРДЛО скандал державна зрада Андрій Єрмак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ