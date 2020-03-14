Мінська зрада Єрмака. Вже 60 «Слуг народу» підписали термінове звернення до Зеленського (список)



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Депутати монобільшості виступили проти створення спільного органу з ОРДЛО Фото Facebook / Верховна Рада

Вже 60 нардепів фракції «Слуга народу» підписались під зверненням до президента Зеленського і цей список буде доповнюватися

Частина народних депутатів фракції «Слуги народу» звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Відповідне звернення підписали вже 60 нардепів фракції.

Депутати зазначили, що анонсована Консультативна рада є лише дорадчим органом без права прийняття рішень. Однак, її створення, на думку парламентарів, може поставити під сумнів законодавчо закріплену російську агресію щодо України.

«У зв’язку з цим ми звертаємось до президента України Володимира Зеленського щодо необхідності, в умовах суперечливої громадської реакції на останні Мінські ініціативи, надання доручення представникам України в Тристоронній контактній групі та усім переговірникам України повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, суперечать діючому законодавству держави та національним інтересам», – йдеться у зверненні.

Також нардепи хочуть, аби українська делегація у ТКГ в Мінську регулярно звітувала перед парламентом щодо стану переговорів.

Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

Нагадаємо, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі.

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