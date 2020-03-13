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    Суспільство

    Скандал на брифінгу в Офісі президента. Мендель спробувала закрити рот журналістці

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    Скандал на брифінгу в Офісі президента. Мендель спробувала закрити рот журналістці

    Прессекретарка президента Мендель закривала рот журналістці, коли вона намагалася уточнити у Єрмака, як обиратимуть у дорадчий орган Контактної групи представників ОРДЛО

    Під час брифінгу після екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони у керівника Офіса президента Андрія Єрмака запитали, чи насправді під час засідання Тристоронньої контактної групи йшлося про визнання ОРДЛО.

    Єрмак заявив, що Україна не визнаватиме так звані ОРДЛО. За його словами, у Тристоронній контактній групі у політичній підгрупі хочуть створити дорадчий орган, у роботі якого братимуть участь представники окупованих територій з Луганської і Донецької областей.

    На запитання журналіста, як обиратимуть у дорадчий орган представників окупованих територій, керівник Офісу президента запевнив, що механізм не відпрацьований.

    Водночас він сказав, якщо цей орган буде створений, то його представниками будуть фахівці, авторитети в Україні та у світі.

    Коли журналістка почала наполегливо уточнювати, кого пропонують у майбутній дорадчий орган представники ОРДЛО, прессекретарка президента Юлія Мендель спробувала закрити їй рот і порекомендувала Єрмаку закінчувати відповідати на запитання, бо «напевно, нема часу».

    Єрмак запевнив, що на сьогодні представники ОРДЛО беруть участь у Тристоронній контакній групі як спостерігачі та на цьому попрощався з присутніми.

    Як повідомлялося, Контактна група домовилася про створення спільного органу з ОРДЛО (документи).

    Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, який опікується тепер українським напрямком, анонсував появу нового механізму врегулювання конфлікту на Донбасі. 

    Нагадаємо, що контактна група в Мінську домовилася визначити учасників наступного обміну полоненими.


    ОРДЛО документи скандал Україна журналіст Юлія Мендель Дмитро Козак
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