Арахамія озвучив умову для підписання мирного договору з Росією

Арахамія: «Коли ми вийдемо на умовне підписання договору, вони повинні будуть повністю піти»

Аби наблизитися до питання укладення миру, Росія повинна вивести війська із захоплених після 23 лютого українських територій. Це є однією з головних умов для підписання мирного договору. Про це заявив голова української делегації в переговорному процесі, народний депутат Давид Арахамія в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Коли ми вийдемо на умовне підписання договору або момент, коли його вже можна серйозно обговорювати, вони повинні будуть повністю піти. І тоді вже сядемо його підписувати, візувати або парафувати», – зазначив він.

За його словами, поки російська армія залишається на територіях, які зайняли вже після 23 лютого, ніяких договорів, а тим більше референдумів бути не може.

За його словами, на переговорах з російською делегацією та підтвердила, що буде рухатися в рамках Віденської конвенції. Згідно з цим документом, якщо договір підписано під тиском, то є нікчемним.

Нагадаємо, переговори між Україною та Росією в Стамбулі, скоріше за все, сьогодні чи завтра не продовжаться. Російська делегація полетіла «думати», про що пише низка українських ЗМІ з посилання на обізнані джерела.

Раніше повідомлялося, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.