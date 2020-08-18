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    Політика

    Місто на Львівщині, віднесене до «червоної» зони, відмовилося посилювати карантин

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    17 серпня&nbsp;під стінами мерії Самбора тривав пікет кількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати - Місто на Львівщині, віднесене до «червоної» зони, відмовилося посилювати карантин
    17 серпня під стінами мерії Самбора тривав пікет кількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати

    Самбірські депутати вважають, що рішення про віднесення міста до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції

    Самбірська міська рада на Львівщині відмовилася виконувати рішення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) від 13 серпня, яким у цьому місті встановлено «червоний» – найвищий рівень епідеміологічної небезпеки, який вводить суттєві карантинні обмеження.

    Про це повідомляє zaxid.net.

    Це рішення місцеві депутати прийняли у понеділок, 17 серпня. Зазначають, що в цей час під стінами мерії тривав пікет кількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати.

    Самбірські депутати вважають, що рішення державної комісії ТЕБ і НС про віднесення міста до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції, а відтак громадському транспорту та підприємцям, зокрема зі сфери торгівлі та громадського харчування, дозволили працювати у звичному режимі, але з дотриманням карантинних вимог.

    Окрім того, депутати прийняли звернення до президента, міністра охорони здоров’я та голови Львівської ОДА щодо скасування «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки у Cамборі, оскільки вважають, що воно не відповідає реальному стану справ із захворюваністю на Covid-19.

    Рішення Самбірської міськради має затвердити на своєму засіданні міська комісія ТЕБ і НС.

    Як відомо, 17 серпня у Харкові посилили карантинні заходи, обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обстановки в місті.

    Зазначимо, що в Одесі міська влада посилила карантин через попадання міста в «жовту зону» карантину.

    Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      92820
    • Одужали
      48164
    • Хворіють
      42567
    • Померли
      2089

    Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус. 

    Львівщина місцева влада карантин місто коронавірус
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