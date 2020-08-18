Місто на Львівщині, віднесене до «червоної» зони, відмовилося посилювати карантин
Самбірські депутати вважають, що рішення про віднесення міста до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції
Самбірська міська рада на Львівщині відмовилася виконувати рішення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) від 13 серпня, яким у цьому місті встановлено «червоний» – найвищий рівень епідеміологічної небезпеки, який вводить суттєві карантинні обмеження.
Про це повідомляє zaxid.net.
Це рішення місцеві депутати прийняли у понеділок, 17 серпня. Зазначають, що в цей час під стінами мерії тривав пікет кількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати.
Самбірські депутати вважають, що рішення державної комісії ТЕБ і НС про віднесення міста до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки суперечить Конституції, а відтак громадському транспорту та підприємцям, зокрема зі сфери торгівлі та громадського харчування, дозволили працювати у звичному режимі, але з дотриманням карантинних вимог.
Окрім того, депутати прийняли звернення до президента, міністра охорони здоров’я та голови Львівської ОДА щодо скасування «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки у Cамборі, оскільки вважають, що воно не відповідає реальному стану справ із захворюваністю на Covid-19.
Рішення Самбірської міськради має затвердити на своєму засіданні міська комісія ТЕБ і НС.
Як відомо, 17 серпня у Харкові посилили карантинні заходи, обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обстановки в місті.
Зазначимо, що в Одесі міська влада посилила карантин через попадання міста в «жовту зону» карантину.
Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей.
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Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.