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    Суспільство

    Одеса посилила карантинні обмеження

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    13 серпня в Україні пройшов перерозподіл населених пунктів з карантинних зон, згідно з яким Одеса потрапила в &laquo;жовту зону&raquo; - Одеса посилила карантинні обмеження
    13 серпня в Україні пройшов перерозподіл населених пунктів з карантинних зон, згідно з яким Одеса потрапила в «жовту зону»

    Додаткові карантинні обмеження почали діяти у місті з 17 серпня

    В Одесі міська влада посилила карантин через попадання міста в «жовту зону» карантину. Про це повідомляє «Перший міський».

    Зазначається, що оперативний штаб з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняв рішення з 17 серпня:

    • ввести заборону на перебування громадян в громадських закладах без засобів індивідуального захисту – маски чи респіратора,
    • масові заходи дозволяється проводити з розрахунку не більше однієї людини на п'ять квадратних метрів,
    • в закладах громадського харчування на масових заходах має бути не більше 20 осіб,
    • наповнюваність кінотеатрів повинна складати не більше 50% від загальної кількості місць,
    • в громадському транспорті дозволено проїзд лише на сидячих місцях.

    Крім цього, людям старше 60 років заборонено відвідувати установи соціального захисту, заборонена робота хостелів, а також розважальних закладів та закладів громадського харчування з 24 до 7.00 годин.

    Нагадаємо, 13 серпня в Україні пройшов перерозподіл населених пунктів з карантинних зон, згідно з яким Одеса потрапила в «жовту зону».

    Також у «жовту зону» потрапив Київ, який з 17 серпня ввів додаткові карантинні обмеження.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      92820
    • Одужали
      48164
    • Хворіють
      42567
    • Померли
      2089

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 17 серпня коронавірусне захворювання підтвердили у 1 464 людей

    Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус. 

    Київ Одеса карантин влада харчування коронавірус
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