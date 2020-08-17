Одеса посилила карантинні обмеження



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13 серпня в Україні пройшов перерозподіл населених пунктів з карантинних зон, згідно з яким Одеса потрапила в «жовту зону»

Додаткові карантинні обмеження почали діяти у місті з 17 серпня

В Одесі міська влада посилила карантин через попадання міста в «жовту зону» карантину. Про це повідомляє «Перший міський».

Зазначається, що оперативний штаб з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняв рішення з 17 серпня:

ввести заборону на перебування громадян в громадських закладах без засобів індивідуального захисту – маски чи респіратора,

масові заходи дозволяється проводити з розрахунку не більше однієї людини на п'ять квадратних метрів,

в закладах громадського харчування на масових заходах має бути не більше 20 осіб,

наповнюваність кінотеатрів повинна складати не більше 50% від загальної кількості місць,

в громадському транспорті дозволено проїзд лише на сидячих місцях.

Крім цього, людям старше 60 років заборонено відвідувати установи соціального захисту, заборонена робота хостелів, а також розважальних закладів та закладів громадського харчування з 24 до 7.00 годин.

Нагадаємо, 13 серпня в Україні пройшов перерозподіл населених пунктів з карантинних зон, згідно з яким Одеса потрапила в «жовту зону».

Також у «жовту зону» потрапив Київ, який з 17 серпня ввів додаткові карантинні обмеження.

Коронавірус в Україні

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 17 серпня коронавірусне захворювання підтвердили у 1 464 людей.

Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.