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    У Харкові посилили карантин: що заборонено

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    <p>У Харкові, зокрема, заборонили відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку</p> - У Харкові посилили карантин: що заборонено

    У Харкові, зокрема, заборонили відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку

    Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обставини в Харкові

    У Харкові посилили карантинні заходи, обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обстановки в місті.

    Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

    «На зростання захворюваності вплинуло недотримання городянами вимог адаптивного карантину, включаючи масковий режим, соціальне дистанціювання, а також збільшення міграційних процесів і кількості обстежень», – йдеться в повідомленні.

    Відсьогодні в місті забороняється:

    • відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку;
    • робота хостелів;
    • робота розважальних закладів та закладів громадського харчування після 24:00 і до 7:00;
    • проведення масових заходів в ресторанах і кафе за участю понад 20 осіб;
    • робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 м2.

    Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обставини в Харкові.

    Зазначимо, що в Одесі міська влада посилила карантин через попадання міста в «жовту зону» карантину.

    Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      92820
    • Одужали
      48164
    • Хворіють
      42567
    • Померли
      2089

    Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус. 

    Харків здоров'я місцева влада карантин харчування коронавірус
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