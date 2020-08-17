У Харкові посилили карантин: що заборонено



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У Харкові, зокрема, заборонили відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку

Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обставини в Харкові

У Харкові посилили карантинні заходи, обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обстановки в місті.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

«На зростання захворюваності вплинуло недотримання городянами вимог адаптивного карантину, включаючи масковий режим, соціальне дистанціювання, а також збільшення міграційних процесів і кількості обстежень», – йдеться в повідомленні.

Відсьогодні в місті забороняється:

відвідування установ соціального захисту, де перебувають громадяни похилого віку;

робота хостелів;

робота розважальних закладів та закладів громадського харчування після 24:00 і до 7:00;

проведення масових заходів в ресторанах і кафе за участю понад 20 осіб;

робота спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів не більше однієї людини на 10 м2.

Обмеження діятимуть до перегляду епідемічної обставини в Харкові.

Зазначимо, що в Одесі міська влада посилила карантин через попадання міста в «жовту зону» карантину.

Як повідомлялося, за добу 16 серпня коронавірусне захворювання в Україні підтвердили у 1 464 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 92820

Одужали 48164

Хворіють 42567

Померли 2089

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Зазначимо, що із понеділка 17 серпня вісім адміністративних одиниць в Україні віднесено до червоного рівня епідеміологічної небезпеки через коронавірус.