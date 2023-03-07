Генсек ООН прибув до України

Гутерреш обговорить із Зеленським продовження зернової угоди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш уже перебуває на території України. Завтра він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомила пресслужба ООН.

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Завтра, 8 березня, зранку Гуттереш зустрінеться з українським очільником у Києві, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх її аспектах, а також інші важливі питання.

«Це вже третій візит Генерального секретаря в Україну за останній рік. Пан Гутерріш повернеться до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку у четвер вдень», – йдеться в повідомленні пресслужби.

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Нагадаємо, що угода, укладена за посередництва ООН і Туреччини, має бути продовжена цього місяця. Україна заявила, що домагатиметься продовження угоди на більш тривалий термін – до року – для кращого перспективного планування, а також хотіла б, щоб до неї був включений порт Миколаїв. Росія, однак, дала зрозуміти, що вона незадоволена деякими аспектами угоди.

Раніше Україна звернулася до ООН та Туреччини через те, що Росія саботує «зерновий коридор».

22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». «Зернова ініціатива» дозволила розблокувати порти Великої Одеси, які до війни на 80% були воротами для агроекспорту.

Впродовж січня кількість виходів з вітчизняних портів суден із українським продовольством трималася на рівні 2,7. Тобто в середньому було по 2-3 кораблі в день. Це один із найнижчих показників за всі місяці існування «зернової ініціативи», повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. А в останні дні січня взагалі було встановлено антирекорд – добова кількість суден впала до 2,5. Такий низький показник був зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів.

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Крім того, в січні через цілеспрямований саботаж російською стороною інспекцій суден в Босфорі утворилися черги з понад 100 суден із зерном.

До слова, міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва погодиться на продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє безпечний експорт з українських портів, тільки якщо будуть враховані інтереси її сільгоспвиробників.