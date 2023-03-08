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ООН назвала найбільш репресивну для жінок країну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ООН назвала найбільш репресивну для жінок країну
фото ілюстративне

Афганістан заборонив дівчатам навчатися після шостого класу, а жінкам – відвідувати громадські місця

Після того, як таліби захопили владу в Афганістані, країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат, позбавляючи їх багатьох основних прав. Про це заявила Організація Об’єднаних Націй, передає AP.

У заяві, оприлюдненій до Міжнародного жіночого дня, місія ООН зазначила, що нова влада Афганістану продемонструвала майже «виключну зосередженість на запровадженні правил, які залишають більшість жінок і дівчат фактично в пастці у своїх домівках».

Зазначається, що попри початкові обіцянки більш поміркованої позиції, таліби запровадили жорсткі заходи після захоплення влади в серпні 2021 року, коли США і НАТО вивели війська з Афганістану. Дівчатам заборонили навчатися після шостого класу, а жінкам – відвідувати громадські місця, такі як парки та спортзали. Жінкам заборонено працювати в національних і міжнародних неурядових організаціях, а також наказано носити одяг, який покриває їх з голови до ніг.

«Афганістан під владою талібів залишається найбільш репресивною країною у світі щодо прав жінок. Прикро спостерігати за їхніми методичними, цілеспрямованими та систематичними зусиллями, спрямованими на витіснення афганських жінок та дівчат з публічної сфери», – сказала спеціальний представник генерального секретаря ООН і голова місії в Афганістані Роза Отунбаєва.

На фабриці в Кабулі жінки, які раніше були державними службовцями, ученицями старших класів або студентами, тепер проводять свої дні за ткацтвом килимів.

Місія ООН в Афганістані також повідомила, що зафіксувала майже постійний потік дискримінаційних указів і заходів проти жінок з моменту приходу до влади талібів – право жінок подорожувати або працювати за межами свого будинку і доступ до місць значною мірою обмежений, і вони також були виключені з усіх рівнів прийняття державних рішень.

Згідно із заявою ООН, 11,6 мільйона афганських жінок і дівчат потребують гуманітарної допомоги. Однак таліби ще більше підривають міжнародні зусилля з надання допомоги, забороняючи жінкам працювати в неурядових організаціях.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, у всьому світі відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. 

Теги: Афганістан жінка

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