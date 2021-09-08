Монастирський представив «новий» курс МВС, що дублює програму Авакова, – ЗМІ

«Монастирському не вистачило двох місяців для ознайомлення зі структурою МВС», – kp.ua

Глава МВС Денис Монастирський після двох місяців каденції представив нові пріоритети роботи структури, які дублюють програму розвитку та реформ його попередника Арсена Авакова. Про це йдеться у статті «Новий курс МВС: все нове – це ретельно забуте старе», опублікованій виданням kp.ua.

«Презентація курсу розвитку МВС рясніє пунктами про контроль за дотриманням прав людини в дільницях, якісним відеоспостереженням, протидії насильству в сім'ї, безпеки на дорогах та інше. Але щодо нового курсу напрошується одна важлива ремарка: все нове - це добре забуте старе. Хоча в нашому випадку, ще навіть і не забуте... Ось суть основної частини презентованого матеріалу. У презентації викладені напрацювання МВС при Авакові – ті ж цілі, ті ж методи, ті ж проєкти, ініційовані ще за Арсена Борисовича, – просто синоніми нові підібрали, складові місцями поміняли та вуаля», – йдеться в публікації.

Автор підкреслює, що новопризначеному главі відомства не вистачило двох місяців для ознайомлення зі структурою МВС.

«Чому він чекав 2 місяці? Схоже за цей час новий глава МВС не тільки не зміг розібратися, як працює відомство, а й, власне, сформулювати «опорні точки» для старту роботи. Це ще одне свідчення провальної кадрової політики нових «горе-реформаторів». Імовірно, перш ніж похапцем знімати міністрів, владі варто було б подбати про підбір обізнаних про роботу системи наступників. Однак звичний «турборежим» зволікань не терпить, як і роздумів», – зазначає він.

Разом з тим, в публікації наголошується, що протягом останніх 7-и років при Арсені Авакові МВС залишалося єдиним злагоджено працюючим міністерством.

«І завдання нового міністра – продовжувати цей курс, зробивши основний акцент на слабкі ланки в загальній структурі системи. Важливо зробити кутом атаки проблемні місця, провести детальний аналіз і точково скорегувати механізм в окремо взятих місцях. Це ювелірна і крафтова робота, в процесі якої потрібно відшліфувати та не руйнувати те, що є», – йдеться в статті.

При цьому автор підкреслює: «Так чи варто було міняти міністра, якщо колишній, збудований ним курс, був такий хороший, а МВС досягло таких успіхів під його керівництвом? Адже, презентувавши старі проєкти, влада фактично задекларувала всі старі проєкти як перспективні та потрібні. Може варто попросити повернутися того, хто їх придумав? Адже, як то кажуть, обіцяти – не означає одружитися. І те, що Монастирський презентував напрацювання Авакова, ще не гарантія, що він зможе так само ефективно їх втілювати», – підсумував він.

Нагадаємо, колишній очільник МВС Аваков подав у відставку 13 липня. На його посаду 16 липня Верховна Рада призначила Дениса Монастирського.

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