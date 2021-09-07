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    Зеленський вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії Covid-19

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    Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії поширенню&nbsp;Covid-19 - Зеленський вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії Covid-19
    Володимир Зеленський підписав указ, яким вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії поширенню Covid-19

    Зеленський увів до складу Координаційної ради з протидії Covid-19 Монастирського, Кубракова і Кузіна

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо введення змін до складу Координаційної ради з протидії Covid-19. Про це повідомляє ОПУ.

    Відповідно до указу президента України до складу Координаційної ради з протидії поширенню Covid-19 були введені:

    • міністр інфраструктури України - Кубраков Олександр Миколайович;
    • заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України - Кузін Ігор Володимирович;
    • міністр внутрішніх справ України - Монастирський Денис Анатолійович.

    Затверджено у персональному складі Координаційної ради з протидії поширенню Covid-19:

    • головнокомандувача Збройних Сил України - Залужного Валерія Федоровича;
    • міністра охорони здоров'я України - Ляшка Віктора Кириловича.

    Виведено з персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню Covid-19:

    • колишнього міністра МВС - Авакова Арсена Борисовича;
    • колишнього міністр охорони здоров'я України - Ємеця Іллю Миколайовича;
    • колишнього міністра інфраструктури - Криклія Владислава Артуровича;
    • колишнього головнокомандувача Збройними силами України - Хомчака Руслана Борисович.

    Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

    Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.

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    Теги: МВС міністр Володимир Зеленський президент коронавірус
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    Зеленський вніс зміни до складу Координаційної ради з протидії Covid-19