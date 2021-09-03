У Авакова звинуватили колишніх соратників, які не звільнились із МВС, у мімікрії

Зорян Шкіряк хоч і не підтримує вибору колишніх колег продовжити працювати у відомстві, проте ставиться до їхнього вибору філософськи

«На жаль, є певні розчарування, зокрема, в деяких людях і друзях», – визнав Зорян Шкіряк

Соратник звільненого міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк критично оцінив поведінку окремих підлеглих, які не звільнились з міністерства слідом за шефом. Зокрема, мова про Антона Геращенка та Артема Шевченка, що залишилися у відомстві.

«За моїм особистим переконанням, всі члени політичної команди міністра внутрішніх справ – його заступники, апарат, керівники деяких департаментів – мали як мінімум написати заяви про звільнення, – сказав Шкіряк в інтерв’ю «Главкому».

Колишній радник Авакова наголосив, що навіть якби йому запропонували посаду першого заступника, він би відмовився. «У мене було людське, морально-етичне і політичне рішення йти разом зі своїм міністром, з яким я прийшов», – підкреслив Шкіряк.

Соратник ексміністра хоч і не підтримує вибору колишніх колег продовжити працювати у відомстві, проте ставиться до їхнього вибору філософськи.

«Антон Геращенко, з яким ми пройшли достатньо важкий і насичений період протягом останніх з семи з хвостиком років, прийняв для себе рішення лишитися. І не тільки він – там, можливо, залишаться й інші члени команди. Ради Бога, успіхів їм та натхнення. Це вже їхня відповідальність. Але є застереження, аби колишні члени команди Авакова не брали участь у ймовірних деструктивних процесах, які можуть зламати ефективну систему, яку ми будували спільно», – сказав Шкіряк.

Шкіряк додав, що сам Аваков до таких процесів ставиться спокійно і з холодним розумом.

«Це – реалії української політики, а мімікрія є її яскравою ознакою. Щодо збереження тих чи інших людей у системі, то я не брав участі у таких перемовинах. Знаю точно, що було кілька позицій, які важливо було зберегти. Наприклад, Сергій Гончаров – один із заступників міністра, який, дякувати Богу, залишився. Просто він є безальтернативною фігурою, бо йдеться про питання наших міжнародних угод, зокрема, з французькими партнерами, якими він займався. Сподіваюся, він впроваджить ті проєкти, якими займався Арсен Аваков. Щодо інших, то це більше політична складова», – переконаний Шкіряк.

Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з поста глави МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року. Після звільнення Арсена Авакова з посади голови МВС про своє рішення звільнитися повідомив його радник Зорян Шкіряк. 16 липня Рада призначила Монастирського головою МВС.

До слова, генерал-лейтенант міліції, колишній голова Луганської та Закарпатської обладміністрацій Геннадій Москаль вважає, що ексміністру Арсену Авакову вдалося в одному міністерстві об’єднати багато речей і зараз воно працює, як в усіх європейських країнах.