Профільний комітет завтра терміново розгляне законопроєкт про столицю, – ЗМІ

Законопроєкт 2143-3 підготовлений до другого читання і отримав схвалення комітету

Профільний комітет Верховної Ради завтра в терміновому порядку повернеться до повторного розгляду законопроєкту 2143-3 про столицю. Про це повідомляє видання Zn.ua з посиланням на свої джерела.

«У той час як Telegram-канали розганяють інформацію про нове засідання РНБО, призначене на 10 вересня, де нібито Віталія Кличка таки «знімуть з поста голови КМДА», депутати отримали команду Банкової прискорити підготовку закону до другого читання. Але є нюанси», – йдеться у повідомленні.

Редактор відділу політики Zn.ua Інна Ведерникова зазначає, що законопроєкт №2143-3 Ткаченка/Гуріна крім закладених в ньому корупційних ризиків, може ще сильніше розбалансувати систему управління столицею.

Як відомо, законопроект був ухвалений у першому читанні рік тому виключно з політичних міркувань монобільшості, що обслуговувала на той момент бажання голови ОПУ Андрія Богдана, а також Олександра Ткаченко, який претендував на пост голови КМДА, змінити владу в столиці. Законопроект 2143-3 Ткаченка/Гуріна був альтернативним базовому - №2143, авторства Юрія Ганущака, де було виписано збалансовану систему розподілу повноважень і створення інституту префекта в столиці.

«Однак відкликати непридатний законопроєкт 2143-3 вже неможливо, так як він підготовлений до другого читання і отримав схвалення комітету. Його можна було або свідомо провалити в залі і подати новий, або повністю переписати. На перший варіант влада навряд чи пішла б, боячись втратити політичне обличчя, а також не бажаючи загрузнути в «альтернативному» спамі від лобістів Кличка. Тому робочим став другий варіант: законопроект Ткаченка/Гуріна вирішили переписати, по суті, повернувшись, до формату базового 2143», – зазначає Ведерникова.

Важливо, що в недавньому інтерв'ю голова профільного підкомітету Віталій Безгін говорив про два-три тижні, які знадобляться для того, щоб гілкам влади узгодити позиції і ухвалити рішення який варіант обрати.

«Однак те, що вже завтра комітет приступить до повторного розгляду 2143-3 для того, щоб його переписати у більш-менш прийнятний проект, говорить про те, що Зеленський, швидше за все, обмежуватиме владу Кличка в Києві в рамках децентралізації та ухвалення закону про столицю. Який, власне, і розділить повноваження мера і голови КМДА, віддавши меру виконком, а голові КМДА/префекту - наглядові функції. Очевидно, що інтерв'ю Zn.ua з главою профільного підкомітету прискорило прийняття рішення Банковою», – пише видання.

Нагадаємо, у вересні 2019 року у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради.

Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просив прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

Напередодні, 23 вересня 2019 року, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.