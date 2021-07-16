Рада призначила Монастирського главою МВС: що відомо про нового міністра

Денис Монастирський має академічні знання з кримінального права, але ніколи не працював у системі МВС

Денис Монастирський має академічні знання з кримінального права, але ніколи не працював у системі МВС

41-річний Монастирський працює в команді Зеленського ще з початку президентської кампанії

Верховна Рада 16 липня призначила депутата провладної фракції «Слуга народу», очільника комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського новим міністром внутрішніх справ. На цій посаді Монастирський замінив Арсена Авакова, який очолював МВС понад сім років і встиг попрацювати у чотирьох урядах.

Отже, за призначененя Монастирського проголосували 271 народних обранців.

«Я з команди президента», – наголосив Монастирський у виступі з трибуни перед голосуваанням парламенту. Він подякував Зеленському за довіру і назвав пріоритети на посаді.

«Головним моїм пріоритетом на посаді міністра буде безпека громадян, держави та збільшення рівня довіри суспільства до правоохоронних органів. Я також хочу звернутися до працівників поліції. Я поважаю всіх, хто має офіцерську честь і гідність. Але я нещадно боротимусь з тими, хто всупереч присязі використовує свої повноваження для власного збагачення та порушує права людей», – зазначив він.

Серед інших пріоритетів, Монастирський назвав питання захисту трудових та соціальних прав поліцейських і збільшення видатків на оплату їх праці.

Монастирський також обіцяє, що санкції РНБО проти лідерів кримінальних угруповань будуть виконуватися в повному обсязі.

Крім того, велику увагу він планує зосередити на боротьбі з організованою злочинністю, так званими злодіями в законі і кримінальними авторитетами.

Раніше комітет Ради підтримав призначення Монастирського міністром внутрішніх справ. 18 членів комітету підтримали кандидатуру Монастирського, лише 1 «утримався» (Андрій Осадчук з фракції «Голос»).

Голова комітету Денис Монастирський на початку запропонував нардепу фракції «Голос» Осадчуку провести засідання, щоб уникнути «конфлікту інтересів».

Посаду міністра, за словами самого Монастирського, йому запропонував сам президент Зеленський. Подання на призначення напередодні вніс глава уряду Денис Шмигаль.

Він, як і Аваков, є цивільним міністром внутрішніх справ, який ніколи не працював у правоохоронній системі. Його попередні місця роботи - університет, юридичні фірми, громадський сектор та парламент.

У серпні 2019 він пройшов до парламенту за списком партії «Слуга народу» під номером 19. У Раді очолив комітет з питань правоохоронної діяльності.

Денис Монастирський закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права, має кандидатський ступінь. Викладав у своїй alma mater і має вчене звання доцента.

Працював у юридичній фірмі Hillmont Partners, що надає послуги інвесторам та бізнесу, та ТОВ «Лігал Консалтинг», яка працює в сфері управління та комерції.

У 2016-2019 роках Денис Монастирський відповідав за програми реформ правоохоронної та судової системи в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього». Серед його засновників - Антон Геращенко, Тарас Березовець та Олексій Скрипник.

Працював помічником Геращенка, коли той був нардепом від «Народного фронту». Своєю чергою, Антон Геращенко - один із найближчих соратників Арсена Авакова, його заступник у МВС.

Саме через ці кар'єрні епізоди Монастирського іноді пов'язують із Аваковим. Він будь-які такі зв'язки заперечує і розповідає, що до обрання в парламент бачився з міністром лише кілька разів, коли той зустрічався з громадськими активістами.

У березні 2017, як експерт «Українського інституту майбутнього», Денис Монастирський представив доповідь «Реформа Нацполіції: план дій на сто днів». У ній ішлося про те, як її керівництво мало б далі реформувати різні свої підрозділи.

До прикладу, пропонувалося встановлювати в ізоляторах тимчасового тримання камери Custody Record для фіксації дій поліцейських.

Соратники Дениса Монастирського запевняють, що він дуже добре розуміє численні вади нинішньої системи поліції. Це й низькі зарплати патрульних, і відсутність медичного страхування для них, і повернення в лави поліції старих кадрів.

Його колеги відзначають, що він знає специфіку інших правоохоронних органів. Так, він брав участь у роботі конкурсних комісій з відбору керівників місцевих прокуратур та з формування ДБР.

Експерти прогнозують, що за Дениса Монастирського Офіс президента суттєво збільшить свій вплив на роботу МВС. Арсен Аваков, на їхню думку, увесь час залишався занадто самостійною та сильною фігурою, і Андрій Єрмак прагнув замінити його на лояльнішу, більш контрольовану людину.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 липня більшістю голосів підтримала відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який пробув на цій посаді понад сім років.

Як уже писав «Главком», 291 парламентар проголосував за звільнення очільника МВС. Зазначимо, що Аваков сам написав заяву про звільнення 13 липня. Однак, у сесійній залі знайшлися нардепи, які не захотіли відпускати Авакова з посади. Проти відставки очільника МВС голосували семеро нардепів.

13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

До слова, очільник правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, раніше схвалив кандидатську дисертацію одіозного нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це свідчить Довідка про практичне застосування результатів дисертації Киви, під якою Монастирський поставив свій підпис як голова Комітету з питань правоохоронної діяльності 25 січня поточного року.