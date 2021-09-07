Журналісти отримали картки для харчування у буфеті Верховної Ради (фото)

Відтепер одночасно в їдальні може перебувати лише 12 представників засобів масової інформації

Журналістам у Верховній Раді почали видавати спецкартки для харчування у буфеті парламенту. Такі картки представники ЗМІ отримують, заходячи до їдальні, при виході їх потрібно здавати.

Всього таких карток 12 – тобто, одночасно в цій їдальні можуть перебувати лише 12 представників ЗМІ. При цьому орієнтовна щоденна кількість журналістів у пленарні дні становить близько 120 осіб.

Зазначається, що раніше таке обмеження становило вісім осіб, для журналістів були доступні обидва входи до їдальні, а не лише один, як зараз. Крім того, раніше не застосовувалися картки – представники охорони парламенту просто записували прізвища журналістів, які заходять, у список, а коли вони виходили – їх викреслювали.

Через це часом виникала плутанина, оскільки журналіст міг вийти не через той вхід, за яким потрапив до їдальні, тож його прізвище не викреслювали, а тому інші журналісти довший час не могли потрапити до їдальні.

Водночас, для народних депутатів відповідні обмеження не запроваджували.

Також від сьогодні для журналістів частково відкрили кулуари другого поверху Верховної Ради. До них також пропускають за спецкартками, яких є загалом 40.

7 вересня нардепи повернулися з канікул. Верховна Рада зібралась на своє перше осіннє засідання.