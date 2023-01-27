Мустафа Найєм отримав нову посаду

Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства - запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення

Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм. Про це повідомив очільник Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктур Олександр Кубраков.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За рішенням уряду Найєм переходить в Агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи.

Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства:

Будь ласка, читайте текст після реклами

▪️запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення,

▪️відпрацювати механізм взаємодії з донорами – Урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями

▪️скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення

Нагадаємо, міністр з питань економічного співробітництва ФРН Свенья Шульце 19 січня відвідала з неоголошеним візитом Одесу. Вона наголосила, що Україні для перемоги потрібні не лише озброєння, а й допомога у цивільній сфері, тому Німеччина виділить додаткову допомогу в розмірі 52 млн євро для України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До відома, 4 серпня 2021 року уряд призначив Мустафу Найєма заступником міністра інфраструктури.