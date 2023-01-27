Мустафа Найєм отримав нову посаду
Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства - запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення
Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм. Про це повідомив очільник Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктур Олександр Кубраков.
За рішенням уряду Найєм переходить в Агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи.
Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства:
▪️запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення,
▪️відпрацювати механізм взаємодії з донорами – Урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями
▪️скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення
Нагадаємо, міністр з питань економічного співробітництва ФРН Свенья Шульце 19 січня відвідала з неоголошеним візитом Одесу. Вона наголосила, що Україні для перемоги потрібні не лише озброєння, а й допомога у цивільній сфері, тому Німеччина виділить додаткову допомогу в розмірі 52 млн євро для України.
До відома, 4 серпня 2021 року уряд призначив Мустафу Найєма заступником міністра інфраструктури.
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