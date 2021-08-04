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    Уряд призначив Найєма заступником Кубракова

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    Мустафа Найєм став заступником міністра - Уряд призначив Найєма заступником Кубракова
    Мустафа Найєм став заступником міністра
    Фото з відкритих джерел

    У червні колишнього журналіста і депутата Найєма призначили радником міністра

    Кабмін призначив Мустафу Найєма та Василя Шкуракова заступниками міністра інфраструктури. Про це повідомив в Telegram нардеп Олексій Гончаренко.

    Народний депутат Верховної Ради 8 скликання Мустафа Найєм був призначений на посаду заступника гендиректора державного концерну «Укрборонпром» у листопаді 2019 року. Він відповідав за напрямок зв’язків з органами державної влади, а також з профільними недержавними організаціями та міжнародними партнерами концерну.

    Восени 2020 року Найєм очолив напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення підприємств-учасників концерну.

    У квітні 2021 року Найєма скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами «Укроборонпрому».

    У червні 2021 року повідомлялось, що Найєма призначили радником міністра інфраструктури України Олександра Кубракова на громадських засадах.

    Тоді повідомлялось, що він відповідатиме за реформування Державної служби України з безпеки на транспорті.

    Василь Шкураков – екс-заступник міністра фінансів, екс-керівник ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія».

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    Теги: Кабмін Мустафа Найєм депутат Міністерство інфраструктури уряд Владислав Криклій
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    Уряд призначив Найєма заступником Кубракова