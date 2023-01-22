Кубраков доручив провести перевірки у Мінрегіоні після викриття Лозинського

НАБУ та САП викрили та припинили у Мінрегіоні діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів

Заступника міністра викрили на масштабному розкраданні державних коштів

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктур проведуть перевірки після викриття хабарницької схеми, до якої причетний заступник міністра Василь Лозинський. Про це у Facebook повідомив очільник відомства Олександр Кубраков.

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«Я дав доручення команді міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги», –зазначив Кубраков.

Як відомо, сьогодні, 22 січня, рішенням Кабінету міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Як повідомив міністр Кубраков, співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року.