Німеччина виділяє на відновлення України ще € 52 млн

«Україна потребує не лише озброєнь, а й підтримки цивільних»

Міністр з питань економічного співробітництва ФРН Свенья Шульце 19 січня відвідала з неоголошеним візитом Одесу. Вона наголосила, що Україні для перемоги потрібні не лише озброєння, а й допомога у цивільній сфері, тому Німеччина виділить додаткову допомогу в розмірі 52 млн євро для України, повідомляє DW.

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«Забезпечення електроенергією, теплом і водою теж відіграє свою роль у справі зміцнення українського суспільства в цій війні. Тому Україна потребує не лише озброєнь, а й громадянської підтримки», – заявила Шульце.

В Одесі вона зустрілася з віце-прем'єром України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим і обговорила з ним питання німецько-української співпраці. У ході переговорів Шульце пообіцяла Україні подальшу конкретну допомогу у справі забезпечення цієї країни електроенергією, опаленням та медичним обладнанням, а також у справі підготовки комунальних виборів.

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До слова, напередодні засідання «Рамштайну» відбулася зустріч голови Пентагону Ллойда Остіна та новопризначеного міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. «Офіційні особи США, знайомі з ситуацією, повідомили, що питання танків ще не вирішене перед зустріччю в п’ятницю, і «було б дивно, якби Німеччина передумала, попри тиск Ллойда Остіна», – пише CNN, посилаючись на власні джерела.