МЗС Білорусі викликало посла України через нібито підготовки удару

В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України через нібито підготовки удару по території Білорусі. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Зокрема, ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому була вручена дипломатична нота.

«В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусім, – наголошується у заяві.

«Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України», – заявили в МЗС.

При цьому, українське зовнішньополітичне відомство закликає білоруський народ не піддаватися на провокації.

«Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН», – сказано у заяві.

«Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України», – наголосили в МЗС.

Нагадаємо, 12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Також Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Нещодавно Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів.