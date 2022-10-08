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Окупанти не вірять, що мобілізовані новобранці допоможуть їм на фронті: перехоплення (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти не вірять, що мобілізовані новобранці допоможуть їм на фронті: перехоплення (аудіо)
фото ілюстративне

Загарбники визнають, що їхня армія зазначає величезних втрат

Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову рашиста з дружиною, у якій він скаржиться, що російська армія зазнає величезних втрат.

«Тут щодня 300-ті, 200-ті... Тільки, бл*, з людиною познайомився – вже, нах*й, або 300, або 200, – розповідає рашист.

З словами окупанта, в його бригаді залишилося лише чотири особи.

На запитання дружини, чи чекають вони мобілізованих на допомогу, військовий відповів: «Ну яка допомога, бл*? Приженуть народу, скажуть: «ідіть у наступ, нах*й", а наступ – це п*здец».

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Нагадаємо, що мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими. 

Також раніше стало відомо, що мобілізовані росіяни з Таманської дивізії, яких призвали 26 вересня, оприлюднили в мережі крик про допомогу. Поїзд возить їх по Росії уже тиждень, при цьому військові не знають, який у них пункт призначення. Наразі в ешелоні майже всі похворіли, симптоми схожі на коронавірус. 

Такий стан речей уже довів до бунту приблизно 500 мобілізованих росіян у Бєлгородській області. Бунтівні солдати скаржаться на хаос із мобілізацією. Їм видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин.

Кремлівський диктатор Володимир Путін вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

Нагадаємо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

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Теги: мобілізація окупанти Україна росія війна

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