Лукашенко зібрав військових, аби підготувати їх до війни (відео)

Лукашенко заявив, що «країни НАТО формують броньований кулак, який явно створюється не для захисту»

Білоруський диктатор вчергове заявив про загрозу з боку країн НАТО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну. Про це він сказав на церемонії вшанування випускників військових вишів та вищого офіцерського складу.

Лукашенко заявив, що країни Заходу зараз нібито своїми діями руйнують систему глобальної безпеки.

«Події, які сьогодні розгорнулися довкола Білорусі і РФ вимагають максимальної пильності і концентрації. Країнами Заходу, при відвертому диригентстві Сполучених Штатів, послідовно, методично і навіть всупереч власним національним інтересам, бажанню народів, руйнується система глобальної безпеки. В результаті ця цілеспрямована політика призвела до воєнного конфлікту в Україні», – сказав він.

За словами самопроголошеного лідера Білорусі, під виглядом посилення безпеки Європи і різних оборонних навчань «країни НАТО формують броньований кулак, який явно створюється не для захисту».

«Більше того останнім часом розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару – через Україну і через Білорусь», – зазначив він.

Лукашенко додав, що зараз західні країни нібито активно ведуть розвідку на землі і в повітрі, засвоюють військову логістику, проводять навчання, перекидають техніку і запаси з інших регіонів, паралельно збільшуючи військовий бюджет.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

У Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Генштаб ЗСУ також повідомив, що Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.