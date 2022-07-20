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    Політика

    ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі (відео)

    Білорусь активно переміщує військову техніку до кордонів з Україною - ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі (відео)

    Білорусь активно переміщує військову техніку до кордонів з Україною

    фото з відкритих джерел

    Білоруську армію просять не виконувати злочинні накази

    Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

    Білоруську армію просять не виконувати злочинні накази командування і зробити правильний вибір. «Залишайтеся вдома. Не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей залежить тільки від вас самих», – йдеться у відеозверненні.

    Нагадаємо, раніше у Головному управлінні розвідки України заявили, що поки не бачать ознак створення потужних угруповань ворога на території Білорусі.

    Як повідомлялося, на всіх без виключення ділянках кордону на Півночі України обстановка повністю контролюється Збройними силами України, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

    Також відомо, що Білорусь активно переміщує військову техніку.

    Додамо, що 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський оголосив про розрив дипломатичних відносин України з Російською Федерацією.

    Також нещодавно Міністерство закордонних справ України розірвало дипломатичні відносини з Північною Кореєю після визнання нею «незалежності» так званих «республік» донецьких та луганських бойовиків. Київ розглядає це рішення як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України.

    З цієї ж причини Україна оголосила про розрив дипломатичних відносин з Сирією.

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    Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація
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    ЗСУ терміново звернулися до військових Білорусі (відео)