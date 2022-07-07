Росія стягує ракетні комплекси до українсько-білоруського кордону – Генштаб

На території аеродрому «Зябрівка» у Білорусі уже перебувають російські «Іскандер-М» та С-400 «Тріумф»

Генштаб ЗСУ попереджає, що зберігається висока імовірність провокацій спецслужб РФ на білоруських об’єктах з подальшим звинуваченням України

На аеродромі «Зябрівка» біля Гомельського району Білорусі російські війська облаштують свою військову базу. Про це заявив заступник начальника Головного оперуправління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«На даний час на білоруській території продовжують перебувати підрозділи Збройних сил РФ. Крім того, Білорусь передала під повний контроль Росії аеродром «Зябрівка», де наразі тривають заходи з облаштування російської військової бази», – сказав він.

За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Також, як зазначив Громов, в рамках анонсованої передачі Росією оперативно-тактичного комплексу «Іскандер» до Збройних сил Білорусі проводяться підготовчі заходи до прийому цього озброєння.

«Так, у пункті постійної дислокації 465-ої ракетної бригади, це на 60 км південно-східніше Мінська, розпочато будівництво ангарів. Протягом наступного місяця заплановано відрядження військовослужбовців Білорусі на навчання до Військово-космічної академії у Росії», – зазначив він.

Громов також розповів, що співробітники ФСБ Росії проводять «роз’яснювальну роботу» з білоруськими військовими щодо необхідності участі у так званій «спецоперації на території України» у випадку потреби. На сьогодні така робота триває у вигляді так званих «політзанять» під час навчань окремих підрозділів. Насамперед це підрозділи спецпризначення та десантно-штурмових військ. Також, за його словами, білоруських військових вербують щодо укладання контрактів з приватною військовою компанією РФ «Ліга» для можливого залучення до воєнних дій на території України.

«У подальшому можливе продовження демонстраційних дій у південних районах Брестської та Гомельської областей, які межують з Україною, а також ведення розвідки з метою вивчення і аналізу діяльності наших військ. Не виключається імовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника у наближених до кордону регіонах України. Зберігається висока імовірність провокацій спецслужб РФ на білоруських об’єктах з подальшим звинуваченням України», – сказав представник українського Генштабу.

Водночас Громов наголосив, що імовірність самостійного, окремого від російських військ, відкритого вторгнення білоруських військ на територію України залишається низькою.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.