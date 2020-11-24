МЗС Франції: Україна виконує свої зобов'язання щодо Мінських угод

Офіційний Париж наголосив, що спільно з Берліном продовжить докладати зусиль задля досягнення прогресу в утвердженні миру і стабільності на Донбасі

Українська сторона намагається уникнути правового вакууму в національному законодавстві відносно ОРДЛО, що показує відданість зобов’язанням в імплементації Мінських домовленостей.

Про це йдеться в оприлюдненій 23 листопада заяві міністерства Європи та закордонних справ Франції.

«12 грудня 2019 року Україна вчергове продовжила дію чинного закону (про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – ред.), щоб уникнути правового вакууму, демонструючи дотримання зобов'язань щодо повної імплементації Мінських домовленостей», – заявили у зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС Франції зазначили, що лідери країн «нормандського формату» на Паризькому саміті у грудні 2019 року погодили, що до українського законодавства буде включена так звана формула Штайнмаєра.

Після цього, констатує офіційний Париж, дискусії про модальності застосування «формули Штайнмаєра» в українському законодавстві продовжилися у рамках Тристоронньої контактної групи.

«Ми розчаровані, що ці дискусії не досягли прогресу упродовж декількох тижнів, що не залишило Україні іншого варіанту, ніж продовжити дію існуючого тексту (закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО – ред.)», – зазначили у французькому МЗС.

Офіційний Париж наголосив, що спільно з Берліном продовжить докладати зусиль задля досягнення прогресу в утвердженні миру і стабільності на Донбасі

До слова, Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату.

Джерело: Укрінформ