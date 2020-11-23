Безпековий форум у Галіфаксі: Порошенко пропонує залучити Вашингтон до Нормандського формату

П'ятий президент України пропонує укласти безпекову угоду із США і реформувати Радбез ООН

П’ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко під час онлайн-виступу на Міжнародному Безпековому форумі у Галіфаксі виступив за реформування механізму «права вето» у Раді Безпеки ООН та посилення Нормандського переговорного формату через залучення Сполучених Штатів Америки.

«Ми маємо запросити США і розширити формат Нормадської переговорної групи. Крім цього, очікуємо на якнайшвидше залучення до мирного процесу Спеціального представника США. Колишній спецпредставник Курт Волкер був дуже ефективним і я глибоко йому за це вдячний», – наголосив Порошенко.

«Після окупації Криму та частини Донбасу Росією ми бачимо необхідність реформування Ради безпеки ООН. Якщо постійний член РБ ООН здійснює агресію як Росія в Криму та на Донбасі, він не повинен володіти «правом вето» у питаннях, що стосуються цього напряму світової безпеки. Я хотів би нагадати, що СРСР був виключений з Ліги Націй, адже він був країною-агресором. У нас є прецедент міжнародного права в такій ситуації», – вважає п’ятий президент України.

Порошенко висловив переконання, що новообраний президент США Джо Байден щиро прагнутиме відновлення та зміцнення міжнародних інституцій, підвищення трансатлантичної солідарності та збільшення ефективності НАТО.

«Я впевнений, що Джо Байден – це той світовий лідер, який дуже потужно впливатиме на країни, що порушують міжнародні домовленості та міжнародне право. Джо Байден – це абсолютний професіонал у міжнародних відносинах, який повністю розуміє важливість України для світової безпеки», – зазначив Порошенко.

«У мене є дуже великі сподівання, що відносини між США та Україною будуть посилені – від стратегічного партнерства до союзництва. Я пропоную повернутись до ідеї укладення безпекової угоди між нашими країнами, щоб пліч-о-пліч захищати демократію, свободу та наші спільні цінності», – підкреслив Порошенко.

«За 5 років свого президентства я відчував підтримку обох партій у США, президента Обами, президента Трампа. Ми відчували їхню допомогу, наших друзів та союзників з НАТО. Я пишаюсь тим, що ми змогли відновити військову потужність України, зупинити військову російську операцію, створили такі умови, що Росії довелось дуже дорого платити за злочини проти нашої держави. Як президент, зараз як лідер опозиції у парламенті, я бачу, що плани членства України в Євросоюзі та НАТО – це одні з найважливіших цілей, які у нас є», – наголосив Порошенко.

«Я впевнений, що ефективна міжнародна взаємодія, єдність та солідарність є дуже важливими. Немає кращої стратегії боротьби проти Росії, ніж підтверджувати нашу єдність та рішучість. Ми маємо дати чітко зрозуміти, що для агресора цей злочин буде мати дуже велику ціну. Саме це – ми впевнені – є найкращою гарантією для безпеки, міжнародного права та демократичного світопорядку», – резюмував Петро Порошенко.