Стали відомі деталі оновленого мирного плану України щодо Донбасу

Ключовою складовою українського мирного плану є повна демілітаризація ОРДЛО

Українська сторона підготувала нові деталі до запропонованого Тристоронній контактній групі (ТКГ) Плану дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Вони включають передачу Україні контролю над кордоном і повну демілітаризацію ОРДЛО.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на джерело, близьке до переговорів радників Нормандської четвірки.

За інформацією ЗМІ, йдеться про максимально докладно пропрацьовану процедуру передачі контролю над кордоном українській стороні. Моніторити процес буде ОБСЄ з метою забезпечення довіри до заходів. Уже на першому етапі ОБСЄ має забезпечити максимальний контроль над кордоном. Паралельно буде створено спеціальну підгрупу в ТКГ для опрацювання процедури відновлення Україною контролю над кордоном. Цей контроль має бути забезпечений до початку виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування в ОРДЛО за українським законодавством.

За словами джерела, ключовою складовою українського мирного плану є повна демілітаризація ОРДЛО:

«Це головна передумова подальшого політичного процесу, адже нормальне політичне життя неможливе у військовому таборі».

Демілітаризація передбачає виведення найманців і важкого озброєння, роззброєння, демобілізацію всіх комбатантів з боку проросійських сил. Цей процес узгоджуватиметься з процесом повернення підрозділів Збройних сил України в місця постійної дислокації.

Важливим елементом плану є повний доступ місії ОБСЄ до всієї тимчасово не контрольованої урядом України території, як і передбачає мандат місії.

«ОБСЄ має забезпечити на всій території Донбасу недопущення вакууму безпеки в процесі демілітаризації, а згодом допоможе провести чесні й демократичні вибори. Для цього пропонується створити спеціальний підрозділ чисельністю до 1500 осіб професійних поліцейських у складі СММ ОБСЄ», – зазначив співрозмовник агентства.

План також передбачає впровадження моделі перехідного правосуддя – чіткі правила притягнення до відповідальності підозрюваних у тяжких злочинах, деталі амністії та систему захисту прав людини.

Прийняття відповідного законодавства має синхронізуватися зі скасуванням низки указів президента Росії, зокрема про спрощений порядок надання громадянства РФ жителям ОРДЛО.

«Система перехідного правосуддя має забезпечити справедливий і безболісний перехід до мирного життя», – наголосило джерело.

План також передбачає повернення майна власникам – українським фізичним і юридичним особам, якому передуватиме проведення міжнародного аудиту нинішнього становища активів. Таке повернення має передувати всім іншим крокам в економічній площині, як і передбачає відповідне рішення РНБО України.

Нагадаємо, Німеччина та Франція вже підтримали Україну в питанні єдиного Плану дій щодо Донбасу.

Зазначимо, глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що поки немає підстав для створення підгрупи ТКГ з повернення Україні кордону.

Напередодні представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що поданий Україною «план Кравчука» щодо врегулювання військового конфлікту на сході країни суперечить Мінським угодам.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що мирний план України щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі.

До слова, Кравчук у ТКГ закликав окупантів провести обмін полоненими до кінця року.

Як відомо, 5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».