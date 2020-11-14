Німеччина та Франція підтримали Україну в питанні єдиного Плану дій щодо Донбасу

Учасники зустрічі домовилися продовжити консультації щодо напрацювання єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у п’ятницю, 13 листопада, взяв участь у робочій зустрічі політичних радників лідерів держав Нормандської четвірки у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Під час зустрічі Єрмак відзначив необхідність активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Тому він виступив за ухвалення документа, який надав би поштовх Мінському переговорному формату.

Зокрема, керівник Офісу президента розповів про план дій, який підготувала українська сторона.

«Документ має назву «План спільних кроків учасників Тристоронньої контактної групи з виконання Мінських домовленостей». Ми розглядаємо цей документ як такий, що стосується імплементації Мінських домовленостей у роботі ТКГ. Цей документ є результатом усіх важливих напрацювань як у «нормандському форматі» в минулому, так і в роботі ТКГ. Я вважаю, що у разі знаходження порозуміння цей план спільних кроків може дійсно стати основою великої дорожньої карти, яку ми можемо прийняти на рівні Нормандського формату», – сказав він.

Єрмак зауважив, що в українському документі узагальнені пропозиції, які були озвучені сторонами на засіданнях ТКГ.

Учасники зустрічі домовилися продовжити консультації щодо напрацювання єдиної дорожньої карти на основі представленого Україною документа. Україна підтримала пропозицію німецької сторони організувати роботу експертних груп радників лідерів країн – учасниць «нормандського формату» для прискорення цього процесу.

«Безумовно, наступного тижня наші представники готові бути в Берліні для того, щоб продовжити роботу над документом», – зазначив Єрмак.

За його словами, буде корисним продовження роботи як у форматі ТКГ, так і в «нормандському форматі».

Зовнішньополітичний радник президента Франції Еммануель Бонн зауважив, що напрацювання єдиного документа дасть змогу сторонам досягти прогресу в переговорах у межах Тристоронньої контактної групи.

«Російська сторона погодилася з необхідністю активізації роботи ТКГ. Поряд із розглядом плану спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських домовленостей це вказує на можливість пришвидшення роботи групи в усіх напрямках, насамперед гуманітарному», – резюмується у повідомленні Офісу президента України.

Напередодні представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що поданий Україною «план Кравчука» щодо врегулювання військового конфлікту на сході країни суперечить Мінським угодам.

Нагадаємо, 10 листопада повідомлялося, що мирний план України щодо Донбасу взято за основу в Тристоронній контактній групі.

До слова, Кравчук у ТКГ закликав окупантів провести обмін полоненими до кінця року.

Як відомо, 5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

Зокрема, він передбачає виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року і лише після цього в регіоні можливо провести вибори.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».