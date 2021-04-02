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    МЗС: незаконний призов в окупованому Криму є військовим злочином

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    Починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній - МЗС: незаконний призов в окупованому Криму є військовим злочином

    Починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній

    Україна розкритикувала військовий призов на окупованому Росію півострові

    Міністерство закордонних справ України закликало Росію припинити військовий призов в окупованому Криму.

    Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    Дії окупантів розцінюють як військовий злочин. У МЗС також заявили, що такими діями Росія порушує міжнародне право, зокрема Четверту Женевську конвенцію.

    У МЗС нагадали, що починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно призвавши близько 28 тисяч осіб, а 1 квітня 2021 року розпочала чергову призовну кампанію.

    «Незгодних із примусовим призовом кримчан окупаційна адміністрація піддає кримінальному переслідуванню, що також є порушенням Четвертої Женевської конвенції. Так само всупереч нормам міжнародного гуманітарного права здійснюється пропаганда служби в армії держави-агресора, зокрема і серед дітей», – додали у МЗС.

    Повідомляється, що Україна продовжує документування порушень Російською Федерацією норм міжнародного права та вжиття заходів для притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності.

    Зазначимо, Євросоюз також засудив призов до армії РФ в окупованому Криму.

    Як відомо, 1 квітня російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму.

    Також українська розвідка повідомила, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

    Теги: МЗС Крим Росія окупанти армія призов до армії військові Україна злочин
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