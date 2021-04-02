МЗС: незаконний призов в окупованому Криму є військовим злочином
Починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній
Україна розкритикувала військовий призов на окупованому Росію півострові
Міністерство закордонних справ України закликало Росію припинити військовий призов в окупованому Криму.
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
Дії окупантів розцінюють як військовий злочин. У МЗС також заявили, що такими діями Росія порушує міжнародне право, зокрема Четверту Женевську конвенцію.
У МЗС нагадали, що починаючи з 2015 року, російська окупаційна адміністрація вже провела на півострові 12 призовних кампаній, незаконно призвавши близько 28 тисяч осіб, а 1 квітня 2021 року розпочала чергову призовну кампанію.
«Незгодних із примусовим призовом кримчан окупаційна адміністрація піддає кримінальному переслідуванню, що також є порушенням Четвертої Женевської конвенції. Так само всупереч нормам міжнародного гуманітарного права здійснюється пропаганда служби в армії держави-агресора, зокрема і серед дітей», – додали у МЗС.
Повідомляється, що Україна продовжує документування порушень Російською Федерацією норм міжнародного права та вжиття заходів для притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності.
Зазначимо, Євросоюз також засудив призов до армії РФ в окупованому Криму.
Як відомо, 1 квітня російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму.
Також українська розвідка повідомила, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.