Біля Шумів російські бойовики поранили українського військового

Пораненого солдата оперативно доправили до медзакладу, де йому надають допомогу

Окупанти поблизу Шумів вели обстріл із автоматичних гранатометів

Український військовий зазнав поранень внаслідок обстрілу бойовиків поблизу Шумів, що на Донеччині. Від початку доби бойовики порушували режим припнення вогню уже шість разів. Про це повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.

Так, біля Шумів бойовики здійснювали обстріл з автоматичних гранатометів. Пораненого солдата оперативно доправили до медзакладу, де йому надають допомогу. Його стан задовільний.

Крім того, неподалік Старогнатівки та Водяного, що у Донецькій області, бойовики обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

А поблизу Світлодарського, Луганського та Золотого-4 наші позиції обстрілювали з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українська сторона СЦКК повідомила про обстріли спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Нове перемир'я запрацювало з 27 липня 2020 року. Наразі за час «перемир'я» від обстрілів бойовиків загинули щонайменше 22 військових. Військові також підриваються на вибухівках, закладених терористами.

Останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони сьогодні повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Сьогодні російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я». Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.