Угорщина відкрила кордон з Україною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Транзитний проїзд через територію Угорщини можливий за наявності певних документів, окрім паспорта Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

До 29 червня працював лише один пункт пропуску, а зараз працюють усі

Угорщина відкрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

До сьогоднішнього дня працював тільки пункт «Захонь - Чоп», а з 01:00 понеділка кордон можна перетнути в пунктах «Вилок - Тісабеч», «Лужанка - Берегшурань», «Косино - Барабаш» та «Дзвінкове - Лонья».

Відвідати Угорщину без обов'язкового карантину можна тільки тим громадянам, які в'їжджають в 30-кілометрову прикордонну зону. Але вони зобов'язані покинути країну протягом 24 годин.

Транзитний проїзд через територію Угорщини можливий за наявності документа про постійне місце проживання, дозволу на перебування, дозволу на проживання, візи на тривале працевлаштування або іншого документа, що підтверджує право на тривале перебування в країні призначення. Людина також повинна надати згоду на перевірку на наявність COvid-19 і не мати ознак підозри на інфекцію.

Угорські громадяни можуть їхати без будь-яких обмежень.

Нагадаємо, 28 червня на Закарпатті прикордонники затримали нелегалів із Сирії - правопорушники мали намір незаконно потрапити до Угорщини.