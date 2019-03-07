МЗС: Україна залишає за собою право на створення ракетних систем



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Міністерство закордонних справ України

Вихід Росії з ДРСМД створює загрозу для всієї Європи, вважають у МЗС України

Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення обороноздатності.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, коментуючи вихід Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

МЗС України вважає, що вихід Росії з ДРСМД, а також потенційний військовий тиск на членів НАТО з боку Москви створює серйозну загрозу для всієї Європи.

«Україна залишає за собою право створювати збройні системи, необхідні для забезпечення своєї обороноздатності, у тому числі відповідне ракетне озброєння», - зазначається в коментарі.

«Оскільки Верховна Рада України ніколи не ратифікувала зазначену угоду, Україна неухильно дотримувалась положень ДРСМД фактично на добровільній основі ... Україна спільно з американськими партнерами засудила розроблення та випробування РФ балістичної ракети РС-26 «Рубіж» на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М», зокрема через модернізацію крилатих ракет, що входять до його складу. Саме «Іскандер-М» був зафіксований під час військових навчань на окупованій території України в Автономній Республіці Крим», - заявили у міністерстві.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення США про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності є обгрунтованим.

Нагадаємо, 5 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ щодо припинення участі російської сторони в Договорі про ракети середньої та меншої дальності (РСМД).

Як повідомлялось, заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що Альянс не збирається розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети. Вона додала, що США готові продовжити переговори щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), якщо Росія погодиться знищити ракети 9M729.

Також нагадаємо, що військовий експерт вважає: якщо США розмістять в Україні свої ракети, це стримає агресію РФ.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності . За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.