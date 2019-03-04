Путін підписав указ про припинення участі Росії у ракетному договорі з США



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Указ набирає чинності з дня його підписання

Путін постановив припинити виконання договору про РМСД «до усунення США допущених ними порушень або до припинення його дії»

Президент РФ Володимир Путін підписав указ щодо припинення участі російської сторони в Договорі про ракети середньої та меншої дальності (РСМД).

Документ опубліковано прес-службою Кремля.

У тексті указу зазначається, що причина його підписання - порушення США своїх зобов'язань за цим договором. Путін постановив припинити виконання договору про РМСД «до усунення США допущених ними порушень або до припинення його дії».

МЗС Росії доручили направити США повідомлення про відповідне рішення.

Указ набирає чинності з дня його підписання.

Як повідомлялось, заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що Альянс не збирається розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети. Вона додала, що США готові продовжити переговори щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), якщо Росія погодиться знищити ракети 9M729.

Також нагадаємо, що військовий експерт вважає: якщо США розмістять в Україні свої ракети, це стримає агресію РФ.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності . За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.

Як відомо, США вимагають ліквідувати ракету 9М729, щоб зберегти ракетний договір. Саме про це йшла мова на переговорах США і Росії в Женеві 15 січня. Обидві сторони залишилися розчаровані результатами зустрічі.

Пізніше в США заявили, що розпочнуть процес ліквідації договору про ракети 2 лютого. Днями в Росії представили ракету 9М729, яку вимагає ліквідувати Вашингтон. Після цього в Держдепартаменті заявили, що демонстрація озброєння не переконала Штати в дотриманні Росією умов договору.