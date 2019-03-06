Клімкін вважає вихід США з ракетного договору з РФ обгрунтованим



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Глава МЗС України Павло Клімкін

Рішення США щодо виходу з договору є абсолютно виправданим, обгрунтованим та таким, що відповідає сьогоднішньому стану безпекової ситуації, заявив Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішення США про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності є обгрунтованим.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Україна неухильно дотримувалася положень договору, брала активну участь у засіданнях спільної контрольної комісії, що скликалась США після тринадцятирічної перерви у 2016 та 2017 роках у зв'язку із системними порушенням РФ його положень.

«Тому я вважаю рішення США щодо виходу з договору між СРСР та США про ліквідацію їх ракет середньої дальності та меншої дальності (ДРСМД) абсолютно виправданим, обгрунтованим та таким, що відповідає сьогоднішньому стану безпекової ситуації як на Європейському континенті, так і у світі загалом», - заявив він.

Він повідомив, що занепокоєння викликає те, що на окупованій території України в Криму був зафіксований ракетний комплекс під час військових навчань.

«Ми спільно з США заявили, що розробка та випробування Росією балістичної ракети РС-26 «Рубеж» на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М» суперечить договору», - додав Клімкін.

Нагадаємо, 5 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ щодо припинення участі російської сторони в Договорі про ракети середньої та меншої дальності (РСМД).

Як повідомлялось, заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що Альянс не збирається розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети. Вона додала, що США готові продовжити переговори щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), якщо Росія погодиться знищити ракети 9M729.

Також нагадаємо, що військовий експерт вважає: якщо США розмістять в Україні свої ракети, це стримає агресію РФ.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності . За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.

Як відомо, США вимагають ліквідувати ракету 9М729, щоб зберегти ракетний договір. Саме про це йшла мова на переговорах США і Росії в Женеві 15 січня. Обидві сторони залишилися розчаровані результатами зустрічі.

Пізніше в США заявили, що розпочнуть процес ліквідації договору про ракети 2 лютого. Днями в Росії представили ракету 9М729, яку вимагає ліквідувати Вашингтон. Після цього в Держдепартаменті заявили, що демонстрація озброєння не переконала Штати в дотриманні Росією умов договору.