США сьогодні офіційно оголосять про вихід з ракетного договору із РФ - ЗМІ



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Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729

Сполучені Штати почнуть в суботу процес денонсації Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, підписаного Радянським Союзом і США у 1987 році.

Згідно з джерелами в Державному департаменті про це офіційно буде оголошено 1 лютого, пише Радіо Свобода.

За словами заступника державного секретаря США Андреа Томпсон, з 1 лютого розпочнеться шестимісячний період, після якого американська влада прийме рішення про денонсацію договору, який забороняє СРСР і США мати в арсеналі ракети наземного базування малої та середньої дальності. Проте вже в цей період Вашингтон залишає за собою право не виконувати договір.

«Ми зробимо оголошення, виконаємо всі ті кроки, які необхідно зробити для призупинення виконання наших зобов'язань і подальшого виходу з договору», – заявила в четвер Андреа Томпсон.

Як повідомлялося, в жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди через невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

Вашингтон стверджує, що Москва порушила договір РСМД, створивши і розгорнувши ракетну систему 9М729. За словами джерела в Державному департаменті, США нещодавно повідомили своїм західним союзникам, що Росія вже розгорнула чотири дивізіони, озброєних крилатою ракетою 9М729. Зараз Росія має 100 таких ракет.

Москва відкидає всі звинувачення, заявляючи, що дальність польоту ракети 9М729 становить 480 кілометрів, що на 20 кілометрів менше нижньої межі, встановленого договором.

4 грудня держсекретар Майк Помпео дав Росії 60 днів для повернення до дотримання договору, встановивши крайній термін 2 лютого, після чого США відмовляться від своїх зобов'язань за угодою, якщо Росія не повернеться до його дотримання.