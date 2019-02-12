Якщо США розмістять в Україні свої ракети, це стримає агресію РФ – військовий експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь Фото: Станістав Груздєв, Главком

«У нас тепер з’явилися можливості виробляти ракетну зброю без обмежень, які існували до цього часу», - заявив експерт Михайло Самусь

Розірвання договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) між США та РФ вигідне для України. Адже вона може запропонувати США розмістити свої ракети в себе. Це допоможе стримати агресію РФ. Такі переконання висловив заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

З точки зору України і з точки зору демократичних країн розірвання договору про ракети середньої та малої дальності є позитивним кроком. «До цього часу складалася ситуація, коли країни, які не хотіли виконувати цей договір, його і не виконували. Наприклад, РФ постійно порушувала і нарощувала свої ракетні можливості. Китай не входив у договір, але спокійно нарощував і нарощує свій ракетний потенціал. А США, як демократична країна, не могла просто порушувати договір і казати, що окей, нехай цей документ залишається як ознака стабільності», - говорить Самусь.

Припинення існування цього договору експерт розцінює позитивно для України.

«У нас тепер з’явилися можливості виробляти ракетну зброю без обмежень, які існували до цього часу. Українські інженери, українська промисловість та українська армія отримують можливість розробляти, виробляти і використовувати власні ракети, які зможуть стримувати агресію РФ. Інше питання, наскільки швидко ми зможемо реалізувати свої зусилля, але правових проблем більше не існує. Для України – це однозначно позитивний момент», сказав експерт.

За даними американської сторони, Росія з 2012 року постійно порушує договір РСМД. Вона намагалася створити так звану ракету кризу в Європі, і створити умови для розвалу НАТО. «З огляду на це, Україна може запропонувати, щоб США розташовували свої ракетні сили в Україні, а не в країнах НАТО. Адже це Росія може використати у своїй пропаганді та нових гібридних технологіях», - продовжує Самусь.

Для США пропозиція України теж вигідна. «Це дасть їм можливість не створювати додаткові лінії розколу в євроатлантичному просторі. Розміщення американських ракет в Україні – додатковий інструмент стримування Росії. Адже сьогодні агресор залишається непокараним. Ми бачимо, що міжнародне право, міжнародні організації малоефективні або не працюють», - підсумував Самусь.

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