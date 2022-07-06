МЗС України висміяло Лаврова, який образився на Францію

МЗС України нагадало, як росіяни оприлюднили конфіденційне дипломатичне листування у 2021 році

Речник МЗС України заявив про «дисоціативний розлад в російській дипломатії»

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що оприлюднення змісту розмови між лідером Франції Еммануелем Макроном і президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулась за чотири дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, є порушенням «дипломатичної етики». Про це Лавров сказав у середу на пресконференції.

Розмова була оприлюднена минулого тижня в документальному фільмі «Президент, Європа і війна», вона проливає світло на підхід Макрона до переговорів з Росією.

Виступаючи в середу, Лавров сказав, що «дипломатична етика» не передбачає одностороннього витоку таких записів.

«Ми в принципі ведемо переговори таким чином, щоб нам ніколи не було соромно. Ми завжди говоримо те, що думаємо, і готові за ці свої слова відповідати та пояснювати нашу позицію», – зазначив він.

Телефонний дзвінок між Макроном і Путіним відбувся 20 лютого. Публічно повідомлялося, що президенти домовилися щодо спроб домогтися припинення вогню на сході України. За даними французьких ЗМІ, цю розмову ініціював Макрон, який попросив Путіна «дати свою оцінку ситуації і, можливо, прямо сказати, які його наміри».

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко нагадав, що Росія у листопаді 2021 року оприлюднила конфіденційне листування з Німеччиною і Францією, а нині сама говорить про порушення етики в аналогічній ситуації.

«Лавров згадав про дипломатичну етику, коментуючи оприлюднення змісту розмови лідера Франції Еммануеля Макрона та президента Росії Володимира Путіна напередодні повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Але при цьому він забув згадати, як його відомство в листопаді 2021 року оприлюднило конфіденційну переписку міністрів закордонних справ Німеччини та Франції в контексті діяльності Нормандського формату», – написав Ніколенко у Facebook.

Ніколенко наголосив, що у 2021 році МЗС Німеччини та Франції не давали дозвіл на публікацію листування.

«Ось і виходить такий собі дисоціативний розлад в російській дипломатії. Кажуть одне, а роблять інше», – додав речник МЗС.

Нагадаємо, 17 листопада 2021 року Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з тодішніми главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

В МЗС РФ пояснили такий крок тим, що позиція російської сторони і її підхід до проведення зустрічі в Нормандському форматі нібито регулярно викривлюється. Париж і Берлін засудили такі дії Москви.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи дипломатичний скандал, заявив, що Російська Федерація хоче чужими руками знищити перемовини у нормандському форматі.

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